Seminar „Videos mit dem iPhone produzieren“

15.02.2016 | 10:00 Uhr | MW Media Workshop GmbH | Raboisen 38, 20095 Hamburg

Heute reicht auch ein iPhone aus, um für die Pressearbeit ein Onlinevideo zu drehen. Mit geringem Aufwand lässt sich aktuelles Geschehen einfangen, zu einem kurzen Videobeitrag verarbeiten und schnell verbreiten



Doch sollten Sie auch beim Videodreh mit dem iPhone technische und konzeptionelle Kriterien beachten. Was sind die Qualitätsmerkmale webtauglicher Videos? Worauf kommt es bei der Gestaltung und Bearbeitung von Bewegtbildern an? Wie dreht man möglichst gezielt für den Schnitt? Und wie erstellt man einen kurzen Videobeitrag komplett auf dem iPhone? Dieser Media Workshop vermittelt Ihnen, was Sie bei der Produktion von Videos mit dem iPhone beachten sollten und wie Sie Ihren Filmen eine ansprechende Optik verleihen. Sie erfahren, welche Möglichkeiten und Grenzen die mobile Berichterstattung mit dem iPhone hat.

Das zweitägige Seminar findet am 15. und 16. Februar 2016 in Hamburg statt. Alle Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter http://www.media-workshop.de/seminare/2391/videos_mit_dem_iphone_produzieren





Veröffentlicht am: 28.01.2016