Sicherheit geht vor!

Hamburg (uo/lmp) Die Produkte der Hamburger Runde GmbH sieht man häufig im Alltag. Sei es in der Hochbahn, im Baugewerbe, im Pflegeheim oder in der Luftfahrt. Gegründet 1922 ist das Unternehmen heute ein kompetenter Lieferant von moderner Sicherheits- und Berufsbekleidung.



Insbesondere im Handwerk und in der Industrie, aber auch im medizinischen Bereich kommt häufig Schutzkleidung zum Einsatz. Hierunter versteht man Bekleidung, die Berufsspezifisch von den Arbeitern zum Schutz vor Gesundheitsgefahren, Arbeitsunfällen oder aus Hygienegründen getragen werden sollten, so zum Beispiel im Handwerk Stahlkappenschuhe, Sicherheitshelme oder Schutzbrillen. Das Hamburger Traditionsunternehmen vertreibt mit seinen rund 20 Mitarbeitern in der Hansestadt nicht nur bundesweit Produkte namhafter Hersteller, sondern ist auch ein weltweit tätiger Entwickler von Produkten des zeitgemäßen Arbeitsschutzes. „Hohe Qualität und Belastbarkeit sowie die Erfüllung der erforderlichen Sicherheitsund Prüfnormen zeichnen unsere Produkte aus. Außerdem legen wir Wert auf die Langlebigkeit unserer Kleidung“, betont Key Account Manager Matthias Tiedemann. Die Runde GmbH verteibt inzwischen nicht nur Kleidung, sondern auch das nötige Zubehör wie Schuhe, Stiefel, Handschuhe, Helme und Atemschutz. „Auch der Bereich Businesskleidung gewinnt bei uns immer mehr an Bedeutung“, freut sich Tiedemann. Die anspruchsvollen Kunden der Hamburger Runde GmbH legen viel Wert auf Service und Zuverlässigkeit. Daher soll künftig ein Onlineshop das Angebot erweitern, um eine noch leichtere Bestellmöglichkeit für die Kunden zu bieten. Als Spezialist für Arbeits-, Berufsund Schutzkleidung bietet Runde auf der Internetseite in den vier großen Hauptrubriken „medic“, „protect“, „image“ und „food“ für zahlreiche Berufszweige die passende Bekleidung.



Foto: Die Runde GmbH steht für hohe Qualität. Matthias Tiedemann und sein Team legen großen Wert darauf, dass ihre Kleidung die erforderlichen

Sicherheits- und Prüfnormen erfüllt.

Veröffentlicht am: 02.10.2013