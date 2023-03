Sicherheit per Videoüberwachung

Norderstedt (sw/ng) Sicherheit geht vor! Der ASN Alarm + Sicherheitsdienst Nord bietet Unternehmen im Bereich Videoüberwachung umfassende Beratung sowie das passende Equipment.



„Eine professionelle Videoüberwachung dient nicht der Beobachtung der Mitarbeiter, sondern zur Sicherheit dieser“, erklärt Christian Borchert. „Nehmen wir an, eine unbekannte Person verschaffe sich Zutritt zum Unternehmen und bestiehlt dieses. Dank der Videoüberwachung kann der Dieb schnell ermittelt und die Sicherheitslücken künftig geschlossen werden.“ Ungebetenen Gästen kann dank einer sicheren Kombination aus einer Gegensprechanlage und Echtzeit-Videoübertragung bereits am Eingang der Zutritt verwehrt werden. So schützen Unternehmer ihren Betrieb vorausschauend vor Übergriffen. „Wir beraten Sie gerne zu Möglichkeiten, die es zum Thema Sicherheit und Schutz in Ihrem Unternehmen gibt“, so Christian Borchert abschließend.



Foto: Eine Überwachung per Video dient zum Schutz der Mitarbeiter im Unternehmen.

Veröffentlicht am: 20.03.2013