So wird die Firmenfeier zum Business-Event

Hamburg (th/ls) Ob Tagungen, die Veranstaltung am Abend oder eine Mottoparty – das Team der S.O.F.A. GmbH hat für jeden Anlass die richtige Ausrüstung. Doch nicht nur für die Großen ist gesorgt, denn die Eventagentur bietet eine Kinderbetreuung während der gesamten Veranstaltung.



Vom klassischen Tischkicker über Bogenschießen bis hin zur Quizshow, ob es das geistig fordernde Firmenevent sein soll oder das sportliche, die S.O.F.A. GmbH ist in jeder Hinsicht der richtige Partner.

„Was super viel Spaß macht sind unsere Quizshows, hier werden Denk- und Lachmuskeln gleichermaßen angesprochen, aber auch für die sportlichen haben wir genug Unterhaltungsmöglichkeiten, wie Eisstock- oder Bogenschießen im Angebot. Die Teamspieler sollten unbedingt unser Eishockey probieren, bei dem drei gegen drei Gegenspieler ihr Glück versuchen“, erzählt Christina Moldt, die selbst schon unzählige Veranstaltungen begleitet hat. Solche Feiern sorgen nicht nur für Abwechslung im Arbeitsalltag, sondern stärken außerdem den Teamgeist im Unternehmen. Die S.O.F.A. GmbH hat in den vergangenen Jahren massenhaft Erfahrungen im Veranstaltungsbereich gesammelt und auch immer mehr Tools zu ihrem Repertoire hinzugefügt.



Mottopartys mit Klasse

Zu einer vernünftigen Mottoparty gehört nicht nur die Verkleidung und die richtige Musik, sonder auch das Drumherum sollte ansprechend sein. „Wer hat schon alles Nötige zur Hand, wenn es darum geht, Akzente mit verschiedenen Accessoires und Details zu setzen? Das benötigt eine große Auswahl an verschiedenen Highlights, die bei einer gelungenen Veranstaltung das i-Tüpfelchen setzten. Wir helfen Ihnen da gerne weiter“, so Christina Moldt. Auf der Internetseite www.sofa-gmbh.de finden Interessierte alles Wissenswerte über die Angebote.

Veröffentlicht am: 20.11.2014