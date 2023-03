Sommerakademie  es geht um Sie!

24.07.2015 | 10:00 Uhr | Scharlatan - Theater für Veränderung | Gotenstrasse 6, 20097 Hamburg



Scharlatan - Theater für Veränderung (em) Seien Sie dabei! Die Sommerakademie geht 2015 in die nächste Runde!



Die Sommerakademie des Scharlatan Theaters öffnet in diesem Jahr wieder ihre Pforten. Unter der Federführung unserer erfahrenen Trainer, Regisseure und Schauspieler bietet die Sommerakademie wirksame, spannende und immer auch ungewöhnliche Impulse für die eigene Persönlichkeitsentwicklung.



Kennen Sie schon das »Protagonisten-Modell«?



In der Theaterwelt stehen Protagonisten im Mittelpunkt des Geschehens. Als authentische Persönlichkeiten treiben sie die Handlung voran. Protagonisten sind diejenigen, die sich in den Geschichten am meisten verändern und entwickeln. Man bezeichnet sie auch als »Helden der Geschichte«.



Sind wir nicht alle »Helden« unserer eigenen Geschichte und unserer beruflichen wie privaten Geschicke?



Wir meinen: »Ja«!



Deshalb würden wir Sie gerne mit Ihrem »inneren Protagonisten« persönlich bekannt machen. Sie erfahren in der Sommerakademie viel Interessantes über Authentizität und Charisma, Handlungsfähigkeit und Wirksamkeit, Präsenz und Souveränität. Und Sie bereichern Ihr persönliches Repertoire zur Gestaltung Ihrer persönlichen »Heldengeschichte«.



Und wie immer bei uns: Es wird viel gelacht, viel gefühlt, viel verstanden und noch mehr mitgenommen.



Vier Workshops stehen in diesem Jahr für Sie auf dem Programm



• »Die Marke Ich«

Erfahren Sie in dem Workshop »Die Marke Ich«, wie Sie Ihr Charisma entwickeln.

• »Mehr Blick auf das Wesentliche« [NEU BEI UNS]

Erleben Sie im Empathie-Workshop »Mehr Blick auf das Wesentliche« direkt und einprägsam, wie Sie andere emotional besser verstehen können.

• »Präsenztraining«

Im »Präsenztraining« entdecken Sie, wie Sie Stress in Stärke umwandeln, Achtsamkeit entwickeln und authentisch auftreten.

• »Storytelling«

Der Workshop »Storytelling« gibt Ihnen das Handwerkszeug für eine lebendige, kraftvolle und unterhaltsame Vermittlung Ihrer Themen an die Hand.



Die Termine:

• Fr., 24.07. :: »Die Marke Ich« | Trainer: Matthias Simon

• Sa., 25.07. :: »Mehr Blick auf das Wesentliche« | Trainer: Michael Bandt

• Di., 18.08. :: »Storytelling« | Trainerin: Ina Köster

• Mi., 19.08. :: »Präsenztraining« | Trainer: Victor Bischoff

• Fr., 21.08. :: »Mehr Blick auf das Wesentliche« | Trainer: Thomas Reinecke

• Sa., 22.08. :: »Die Marke Ich« | Trainer: Matthias Simon



Die Workshops finden jeweils in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr statt.



Der Veranstaltungsort:



Scharlatan Theater

Gotenstrasse 6

20097 Hamburg



Die Teilnahmebedingungen:

• Ihre Teilnahme an einem Workshop: 590 € (zzgl. Mwst.)

• Jeder weitere Workshop: 490 € (zzgl. Mwst.)



In den Teilnahmegebühren sind Getränke, ein Konferenzfrühstück, ein Mittagsbuffet und die Kaffeepausen

mit enthalten.



Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Teilnehmer beschränkt.



Ihre Anmeldung:



Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis zum 14.07.2015 unter:



E: monika.junkers@scharlatan.de

T: +49 40 237103-45



Weitere Informationen finden Sie hier: www.sommerakademie-scharlatan.de



Wir stehen Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung und freuen uns auf Ihre Teilnahme.







Veröffentlicht am: 23.06.2015