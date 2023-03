Spezialbetrieb für Zaunanlagen und Überdachungen

Ellerhoop (jj) Fertigung nach Maß! Qualitativ hochwertige Produkte zu erschwinglichen Preisen sowie eine individuelle Beratung, Planung und maßgeschneiderte Anfertigung – das bekommen Kunden der Firma VOMEK standardmäßig.



„Besonders Unternehmer müssen auf Ihre Außendarstellung achten. Das Erste, was Geschäftskunden sehen, ist der Eingangsbereich – und zwar nicht der im Unternehmen, sondern der davor“, weiß der Geschäftsführer Günter Vogel. Ein Zaun bietet nicht nur Schutz vor unbefugtem Zutritt, viel mehr ist er ein Blickfang und gibt einen ersten Eindruck über das, was sich dahinter verbirgt. Zum Sortiment des Fachbetriebes zählen Wintergärten, Überdachungen, Vordächer, Tore und Torantriebe, Zaunanlagen und Zäune, Fenster und Türen, Rollläden, Fenstergitter, Geländer und vieles mehr. „In unserer Firma in Ellerhoop stehen Ihnen unsere freundlichen und professionellen Mitarbeiter jederzeit gerne zur Verfügung. Kommen Sie vorbei und schauen Sie sich um“, lädt Günter Vogel ein.

Veröffentlicht am: 04.05.2012