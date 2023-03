Stärkung des regionalen Arbeitsmarktes durch Kooperation

Neumünster (os) Mit einer Kooperation zwischen Europas führendem Eigentümer, Entwickler und Betreiber von Designer Outlets, McArthurGlen und der Agentur für Arbeit Neumünster sollen weitere wirtschaftliche Impulse in die Region gebracht werden.





Am 20. September eröffnet Mc- AthurGlen in Neumünster sein 21. Designer Outlet Center. Andrea Erichsen, Centermanagerin des Designer Outlet Neumünster und Carsten Ludwig, Leiter der Agentur für Arbeit in Neumünster hoffen, dass es durch die Kooperation gelingt, das neue Outlet Center personell gut aufzustellen sowie die Markenpartner bei der Auswahl von Fachpersonal zu unterstützen. „Wir freuen uns sehr über diese Kooperation“, erklärt Andrea Erichsen. „Haben wir doch mit der Agentur für Arbeit Möglichkeiten geschaffen, die vereinfachte und schnelle Bewerbungsprozesse ermöglichen.“ McArthurGlen erwartet mehr als zwei Millionen Gäste pro Jahr in seinem Neumünsteraner Outlet Center, das ein Joint Venture mit Henderson Global Investors ist. „Um die hohen Anforderungen der nationalen und internationalen Besucher zu erfüllen, sind für uns besonders gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte in den Bereichen Verkauf, Filialleitung, Storemanagement und Gastronomie von hoher Bedeutung“, so die Centermanagerin.



Mit Hilfe der Kooperation sollen nun bis zum Eröffnungswochenende vom 20. bis 23. September, 2012 zahlreiche Stellen in den rund 70 Shops und Restaurants des ersten Bauabschnittes, sowie im Dienstleistungsbereich für die Markenpartner des Designer Outlet besetzt werden.



„Uns ist es sehr wichtig, die Menschen hier in der Region zu unterstützen“, so Erichsen. Im Rahmen der betriebseigenen McArthurGlen Retail Academy wird ein umfangreiches Schulungsangebot für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeboten, um sie bestmöglich einzuarbeiten und eine möglichst hohe Identifikation mit dem Unternehmen aufzubauen. Die Kooperation zeigt auch schon erste Früchte. „Gleich in den ersten Wochen haben sich schon rund 350 Bewerber bei uns in der Agentur gemeldet“, so Carsten Ludwig, Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster.

Veröffentlicht am: 27.08.2012