Starker Partner für den Mittelstand

Neumünster (em) Mit rund 400 mittelständischen Unternehmen aus Handel, Handwerk, Industrie, Dienstleistung und Verkehr im Raum Neumünster-Rendsburg gehört der Unternehmensverband Mittelholstein e.V. zu einem der mitgliederstärksten und bestaufgestellten Verbände im Herzen Schleswig-Holsteins.



Neben der Geschäftsstelle Rendsburg betreibt der Unternehmensverband Mittelholstein e.V. seit 1967 auch eine Geschäftstelle in Neumünster, in der Geschäftsführer Gerd Kühl mit seinem Team für die Mitglieder und solche, die es noch werden wollen, als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung steht.



So nimmt der Verband vielfältige Aufgaben für seine Mitglieder wahr. Das Hauptaugenmerk liegt dabei sicher auf der Wahrung der allgemeinen sozial- und wirtschaftspolitischen sowie der arbeitsrechtlichen Interessen der Mitgliedunternehmen. Aber auch die Fortbildung der Unternehmer, des unternehmerischen Nachwuchses und der Mitarbeiter aus den Mitgliedsunternehmen - gerade im Bereich des Arbeits- und Sozialrechtes - ist eine zentrale Aufgabe.



Für eine fachkundige und fundierte Rechtsberatung der Mitglieder stehen in den zwei Geschäftsstellen zudem mehrere Volljuristen zur Verfügung. Dieser Service ist für alle Mitgliedunternehmen kostenfrei und umfasst unter anderem auch die Hilfe bei der rechtssicheren Formulierung von Arbeitsverträgen, Zeugnissen, Betriebsvereinbarungen, Kündigungsschreiben sowie die Prozessführung vor den Arbeitsund Sozialgerichten. „Außerdem vertreten wir unsere Mitglieder in allen kommunal- und strukturpolitischen Belangen und setzen uns sehr für den solidarischen Zusammenhalt unserer Mitglieder untereinander ein“, so Kühl. Der jährliche, seit 1975 in Neumünster stattfindende, Kommunalpolitische Bierabend ist nur eine von zahlreichen Veranstaltungen, bei denen der Unternehmensverband den Dialog zwischen Kommunalpolitik, Verwaltung und Wirtschaft voranbringt. Dazu gehören auch Gesprächskreise mit der Bundeswehr, den hiesigen Schulen, den niedergelassenen Ärzten und der Kirche.



„Neben der regelmäßigen Kontaktpflege und dem Erfahrungsaustausch unserer Mitglieder bei unseren Veranstaltungen, sammeln wir selbstverständlich viele Kenntnisse und Hinweise, die wir als Orientierungs- oder Praxishilfe an interessierte Arbeitgeber weitergeben können“, erläutert Gerd Kühl.



Foto oben: Direkter Draht - Oberbürgermeister Dr. Tauras mit UVM-Vorstandsvorsitzendem Jens van der Walle



Foto unten: Kontaktpflege in lockerer Runde beim Kommunalpolitischen Bierabend

Veröffentlicht am: 31.08.2011