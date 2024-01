Veröffentlicht am 12.01.2024

Kaltenkirchen (em) Bürgermeister Stefan Bohlen hat am Freitag das Fotostudio ad Photographie in der Holstenstr. 13a besucht und Astrid & Daniel Rosenberg zum 20jährigen Firmenjubiläum gratuliert.

„Im Namen der Stadt Kaltenkirchen möchte ich Ihnen - ausnahmsweise mal vor und nicht hinter der Kamera - zu diesem besonderen Anlass herzlich gratulieren. Mögen Sie weiterhin erfolgreich sein und wundervolle Momente festhalten. Mit den besten Wünschen für die nächsten Jahrzehnte.“, so Bürgermeister Stefan Bohlen.

Auch bei der Neueröffnung der Allianz Agentur Anfang dieser Woche hat der Bürgermeister in der Schützenstraße 12 vorbeigeschaut und Kim-Michael Schultze de Sousa persönlich begrüßt.

„Herzlich Willkommen in Kaltenkirchen. Zur Neu-Eröffnung Ihrer Agentur überbringe ich Ihnen die herzlichen Glückwünsche der Stadt Kaltenkirchen. Wir freuen uns sehr, dass Sie mit Ihrem Unternehmen zur Belebung der Innenstadt Kaltenkirchens beitragen und ein weiteres attraktives Angebot für die Bürgerinnen und Bürger bieten. Wir wünschen Ihnen geschäftlichen Erfolg, stets zufriedene Kunden sowie persönliches Wohlergehen. Mögen alle Ihre Träume und Erwartungen an die Neugründung in Erfüllung gehen.“, so Bürgermeister Stefan Bohlen, der bei seinen Besuchen auch Geschenke der Stadt Kaltenkirchen überreichte.

„Wenn Sie ebenfalls eine Ansiedlung in Kaltenkirchen in Erwägung ziehen oder sich vergrößern möchten und dabei Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, sich an die Wirtschaftsförderung im Rathaus zu wenden. Das Team um Frau Ohlrich und Frau Ammermann steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, beantwortet Ihre Fragen und unterstützt Sie gerne bei Ihren Anliegen.“

Die Wirtschaftsförderung ist erreichbar unter wirtschaftsfoerderung@kaltenkirchen.de, telefonisch auch unter 04191/939 220 (Frau Ohlrich) und unter 04191/939 236 (Frau Ammermann).



Foto: Bürgermeister Stefan Bohlen gratuliert Astrid & Daniel Rosenberg zum 20jährigen Firmenjubiläum ihres Fotostudios ad Photographie.