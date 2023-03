Synergieeffekte für Unternehmen in Neumünsters Norden

Neumünster (em) Mit einer Größe von 23,5 ha ist der Gewerbe- und Servicepark Nord eines der größten Gewerbegebiete in Neumünster und bietet zugleich ein Riesenareal Logistikfläche sowie einen attraktiven Standort für Produktion, Hallenlager- und Büroflächen. Dank dem Mut von Claudia und Jan Edsen, ist das Gelände heute wieder Standort von ca. 60 Firmen.



Jan Edsen, langjähriger Mitarbeiter des bis 2004 an diesem Standort tätigen Textilfaserunternehmens Nylstar, hatte 2007 das Gelände gekauft und damit den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Mit Erfolg, wie man heute, fast fünf Jahre nach dem Start sieht. „Firmen wie der Internetanbieter Limal, das Logistikunternehmen Voigt, die Deutsche Bahn und Kurt Zeitarbeit sind hier Mieter“, so Claudia Edsen, die die Verwaltung des Geländes mit ihrem Mann betreibt. „Gerade den persönlichen Kontakt schätzen unsere Mieter besonders. Eigentlich sind wir hier schon fast eine kleine Familie.“



Aber auch die Synergieeffekte, die sich den Firmen untereinander bieten sind nicht zu unterschätzen. Trotz viel Arbeit und guter Auslastung bleibt dem Unternehmerpaar trotzdem Platz und Zeit für ein paar besondere Highlights. So beherbergte der GSP Nord schon eine Ausstellung des jährlich in Neumünster stattfindenden Kunstfleckens und beim Tag der Logistik 2011 war man sogar Ausrichter der Eröffnungsveranstaltung. „Auch ein Tanzabend hat hier schon stattgefunden“, so Edsen abschliessend.

Veröffentlicht am: 04.05.2012