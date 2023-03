Tagungen auf höchstem Niveau

Hamburg (lm/ln) Das Hotel Klövensteen in Schenefeld liegt in unmittelbarer Nähe zur Stadt Hamburg. Es stellt modern ausgestattete Tagungs- und Seminarräume für Fimenevents. Die 58 Hotelzimmer bieten nach getaner Arbeit Platz zum Erholen und Entspannen. Aber auch Privatgäste können das vielseitige Angebot des Hotels nutzen.



Speziell für Tagungs- und Seminargäste verfügt das Hotel über einen gesonderten Bereich, der mit moderner Konferenztechnik wie Beamer und Leinwand, Video- und Overheadprojektoren sowie Internet mit kostenlosem WLan, ISDN und Faxgerät ausgestattet ist. Aber auch Metaplantafeln und Flip- Charts stehen zur Verfügung. An Tontechnik ergänzen eine Mikrofonanlage, CD-Player und Verstärker das Angebot ebenso wie ein Moderatorenkoffer. Optimalerweise ist der gesamte Bereich so gestaltet, dass genügend Tageslicht zur Verfügung steht. Die drei und vier Sterne Hotelzimmer bieten bis zu 120 Schlafplätze. Im Landhausstil gehalten, laden sie so nach getaner Arbeit zum Entspannen und Erhohlen ein. Ein weiteres Highlight ist die unmittelbare Nähe zur Stadt Hamburg. Die Großzahl an diversen Ausflugs- und Einkaufsmöglichkeiten macht die Organisation eines individuellen Rahmenprogrammes möglich, wodurch jede Veranstaltung eine besondere Note erhält.



Fit im Beruf

Für das leibliche Wohl sorgt der Geschäftsführer persönlich. Als vom Weltverbund der Kochverbände (WACS = World association of chiefs societies) zertifizierter Global Master Chef verwöhnt Heinz Peter Gnewuch seine Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten. Zudem ist er Autor von mehreren Kochbüchern. Das neuste wird im Oktober erscheinen. In Zusammenarbeit mit einem Team von namhaften Ärtzten aus den Bereichen der Allgemein und Inneren Medizin, der Orthopädie, Rehabilitation und Psychiatrie, wurden leckere Rezepte erarbeitet, die den Körper und den Geist fit halten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Thema Burn-out. „Viele Erkrankungen lassen sich mit richtiger Ernährung vermeiden“, so der Geschäftsführer. „Besuchen Sie uns. Wir bieten Ihnen als Ausgleich zur Arbeit eine entspannende Atmosphäre und leckere kulinarische Genüsse, die ganz nebenbei Ihre Gesundheit, Ihr Wohlbefinden und somit auch die Qualität Ihrer Arbeit fördern.“

Veröffentlicht am: 26.08.2013