Teambuilding auf dem „Eis“

Hamburg (tk/jj) Firmenfeiern werden mit der S.O.F.A. GmbH zu einem unvergesslichen Event für Mitarbeiter und deren Familien. Denn wenn es um die Planung von Firmenevents geht, ist die S.O.F.A. GmbH genau die richtige Adresse, um eine Feier an die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Kunden anzupassen.



Veranstaltungsort, Catering, Gästevolumen sowie Musik, Beleuchtung, Flair, Equipment und Technik bis hin zu den benötigten Genehmigungen und vielem mehr besprochen sind, können sich die Kunden bis zur Veranstaltung um das Tagesgeschäft kümmern und sich darauf verlassen, dass das S.O.F.A. Team alles regelt. Dabei entstehen keine Agenturkosten, denn die S.O.F.A. GmbH bietet alles aus einer Hand.



Mobiles Winterzauberpaket für Betriebsfeste

Ein besonderes Highlight für den Winter, aber auch im Sommer gern gebucht, ist die „Magic Ice Rink“ Bahn. Eine Schlittschuhbahn aus Kunststoffplatten, auf der man genauso Schlittschuh laufen kann wie auf Eis. Die Bahn kann in jeder beliebigen Größe aufgebaut werden und dient ebenfalls zum Eishockey spielen, Eisstockschießen und Eiskunstlaufen. „Das geschulte Personal der S.O.F.A. GmbH ist immer vor Ort und gibt durch erfahrene Animateure Hilfestellung, für diejenigen, die sich noch nicht so sicher auf den Kufen fühlen und kümmern sich auch um die Kinderbetreuung. Unsere Schlittschuhe sind in beliebiger Anzahl vorhanden und werden zum Vermieten bereitgestellt“, erzählt Christina Moldt von der S.O.F.A. GmbH. „Um die Schlittschuhbahn herum können auch ganze Firmenfeste unter einem bestimmten Motto organisiert werden. Hierfür bringt S.O.F.A. nicht nur das komplette erforderliche Equipment mit, sondern sorgt auch für die passende Dekoration. „Besonders zu empfehlen ist das Winterzauberpaket mit Schlittschuhbahn, Eisstockbahn und Weihnachtshütte, wo es im Winter nach dem Laufen einen Glühwein zum Aufwärmen oder im Sommer einen Cocktail zum Abkühlen gibt“, so Christina Moldt abschließend.



Ganzjähriger „Winterzauber“.

Veröffentlicht am: 29.09.2015