23.09.2016 | 09:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg | Hermannstraße 16, 20095 Hamburg



MW Media Workshop Hamburg (em) Auf Desktop, Laptop, iPad oder Smartphone lesen wir anders als offline. Wir scannen die Texte auf Informationen. Unser Blick wandert von Überschriften zu Bildern, wir springen zwischen Textabschnitten hin und her und klicken uns durch Websites. Um die Aufmerksamkeit der Leser für Websites oder Online-Newsletter zu steigern, bedarf es anderer stilistischer Mittel als bei gedruckten Texten.



Doch was macht Websites wirklich erfolgreich? Google und Co. suchen nach Wörtern, Namen und Begriffen. Die eigene Internet-Präsenz mit relevantem Text zu füllen, ist also ein wesentlicher Baustein für den Erfolg. Darüber hinaus sollten Online-Texte knackig formuliert werden und eine angemessene Länge haben. Wer mehr darüber erfahren will, ist im Media Workshop „Texten für Websites“ richtig. Am 23. September 2016 erklärt Stefan Heijnk, Professor für Print- und Onlinejournalismus, worauf es bei Online-Texten ankommt und was es mit der Nutzerpsychologie auf sich hat. Das eintägige Kompaktseminar findet in Hamburg statt.



Alle weiteren Informationen zum Inhalt, dem Referenten, dem Veranstaltungsort inkl. Uhrzeiten und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: www.media-workshop.de/seminare/2350





Veröffentlicht am: 14.06.2016