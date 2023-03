Traditionsunternehmen rüstet digital auf

Schleswig-Holstein/Hamburg (em/lr) Seit über 114 Jahren produziert das Unternehmen Adalbert Reif GmbH mit modernsten Produktionsmitteln. Als Hersteller von Klarsichthüllen muss auch die Unternehmens-IT aktuell gehalten werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Was so banal klingt, kann aber leicht recht schwierig werden – wenn man mit den Fachbegriffen, Anglizismen und Abkürzungen der IT-Branche nicht vertraut ist.



Wie findet man also heraus, welche IT dem Unternehmen weiterhilft? Dirk Bornholdt, Geschäftsführer von Adalbert Reif GmbH, nutzte die Gelegenheit, sich von Danny Kensa, eBusiness- Lotse in Schleswig-Holstein, in der Wirtschaftsagentur Neumünster, kostenlos dazu informieren zu lassen. „Sehr schnell wurde klar, dass für die Firma Adalbert Reif GmbH zur Integration ihrer vorhandenen Kundendaten und Produktionsabläufe die Anschaffung eines modernen ERP- und CRM-Systems sinnvoll ist“, so Danny Kensa. „Meine Aufgabe ist nicht der Verkauf einer Software, sondern die Hilfe bei der Suche nach einer passenden und bezahlbaren Lösung.“



„Nachdem wir uns informiert hatten, konnten wir uns gezielt auf die Suche nach einem für uns geeigneten ERP- und CRM-System machen“, bestätigt die Geschäftsführerin Susi Bornholdt. Nach mehreren Präsentationen unterschiedlicher Anbieter haben sie sich für ein Produkt aus dem Hause Sage entschieden. „Genau diese Hilfe wollten wir mit dem Förderprojekt eBusiness-Lotse Schleswig-Holstein des BMWi den ansässigen Unternehmen zur kostenlosen Verfügung stellen“, so Iris Meyer, Geschäftsführerin der Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH.



„Schön, dass auch an dieser Stelle die Kooperation im Partnernetzwerk NORDGATE Früchte trägt“, ergänzt Alfred Vahl, Wirtschaftsförderer aus Kaltenkirchen. Könne er den Kontakt zum eBusiness-Lotsen denn weiterempfehlen? „Auf jeden Fall!“ Auch da ist sich das Unternehmerpaar Bornholdt einig.



Veranstaltungskalender

Das Internet und der Einsatz von IT in den Geschäftsprozessen bieten kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) enorme Möglichkeiten für ihren wirtschaftlichen Erfolg. Gleichzeitig stellt das hohe Tempo technischer Innovationen die Unternehmen vor große Herausforderungen.



Vor allem KMU verfügen im Gegensatz zu Großbetrieben meist nicht über eine eigene IT-Abteilung. Zudem sind Zeit, Geld und Arbeitskraft häufig zu knapp, um externe IT-Dienstleister zu beauftragen oder aufwändige und komplexe Lösungen umzusetzen. Mit ihren Veranstaltungen möchten die eBusiness-Lotsen einen Beitrag dazu leisten, diese Lücke zu schließen. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei, jedoch ist eine Anmeldung auf der Website des jeweiligen eBusiness-Lotsen notwendig.



Termin: 7. Oktober von 9 bis 11 Uhr

Thema: Cloud-Werkzeuge für KMU

Anmeldung: www.ebusiness-lotse-hamburg.de



Termin: 9. Oktober von 17.30 bis 20 Uhr

Thema: Geschäftsprozessmanagement – Zauberformel für Produktivität

Anmeldung: www.ebusiness-lotse.sh



Termin: 13. Oktober von 18 bis 20 Uhr

Thema: Kanalübergreifendes Mediatracking, Wolfhart Fröhlich, CEO Intellia

Anmeldung: www.ebusiness-lotse-hamburg.de



Termin: 28. Oktober von 16 bis 19 Uhr

Thema: Prozesse & Digitalisierung – IT als Treiber innovativer und wettbewerbsfähiger Unternehmen (Industrie 4.0)

Anmeldung: www.ebusiness-lotse-hamburg.de



Foto: Die Geschäftsführung der Adalbert Reif GmbH freut sich über eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Veröffentlicht am: 18.09.2014