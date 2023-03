Tu, was Du nicht kannst  Die Unendlich-Stolz-Formel

Sommer 2016: „Einen Monat durch Deutschland ohne Geld in der Tasche.“ Dieser Selbstversuch dient als Inspiration für viele, ebenfalls nicht nur kleine Schritte auf ehrgeizige Ziele zuzugehen, sondern große Schritte inkl. Scheitern und Riesenlernerfahrung.



Erlangen Sie eine Einstellung, die Sie in großen Schritten auf Ihr Ziel zutreiben lässt. Das ist kein Hexenwerk – allerdings gilt es, einige alte Glaubenssätze über Bord zu werfen. Was heißt das für‘s Business? Gehen Sie Baby-Schritte, um nicht zu scheitern? Oder gehen Sie Risiken ein, um Großes zu ernten? Welche Einstellung bringt Ihnen enorme Ergebnisse? Das ist dann eine Gewohnheit, die Sie immer wieder wachsen lässt.

Veröffentlicht am: 31.10.2016