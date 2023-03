Umfassende Kompetenz für den Mittelstand

Wedel (lm/jj) Die Stadtsparkasse Wedel wurde vor 137 Jahren gegründet, um die Wirtschaft und die Menschen vor Ort mit Geld zu versorgen und ist sich den Ursprüngen bewusst geblieben.



Als einziges selbständiges Geldinstitut am Ort mit großem Kundenstamm im Umland und Hamburger Westen bietet die Stadtsparkasse umfassende Kompetenz für Gewerbe und Mittelstand. Die fachlich hochqualifizierten Mitarbeiter im Firmenkundenzentrum, die jeweils über branchenspezifische Kenntnisse verfügen, tragen ebenso zur Zufriedenheit der Kunden bei wie die kurzen Entscheidungswege im Hause. Auch bürgt die lange Geschichte für umfassende Kenntnisse der wirtschaftlichen Situation am Ort. „Unsere Entscheidungen treffen wir erst, wenn wir alle Faktoren kennen, die wichtig sind für die gute Entwicklung Ihres Unternehmens. Sie können sich sicher sein, eine individuelle, passgenaue Lösung für Ihre Bedürfnisse zu bekommen. Und was darüber hinaus wichtig ist: Wir sind in allen Phasen eines Unternehmenszyklus für unsere Kunden da“, erklärt Florian Krohn, Leiter des Firmenkundenzentrums, der gerne auch telefonisch unter 04103/ 99 66 237 seinen Kunden zur Verfügung steht. „Das sind Vorteile, die sie als Entscheider nutzen sollten“, sagt er abschließend. Persönlich sind er und seine Mitarbeiter in der Hauptgeschäftsstelle der Stadtsparkasse Wedel zu finden.



Foto: Vorstandsvorsitzender Marc Cybulski (re) und Josef Musil bilden den Vorstand der Stadtsparkasse Wedel.

Veröffentlicht am: 10.01.2013