Umfrage: Sind wir Karriere-Verweigerer?

Eine aktuelle Umfrage von Dr. Bernd Slaghuis will die tatsächliche Karrieremotivation von uns Deutschen sowie Karrieretrends im Rahmen einer Onlineerhebung ermitteln.



Wie ist es um die Karrierelust der Deutschen wirklich bestellt? Sind wir bereits ein Volk von Karriere-Verweigerern? Oder wünschen wir uns vor allem einen schnellen Aufstieg auf der Karriere-Leiter? Dies zu klären, ist ein Ziel der Umfrage „Karrierelust oder Karrierefrust?“, die Dr. Bernd Slaghuis aktuell noch bis zum 15. November 2015 durchführt. "Die Onlineerhebung soll deutlich machen, welche Bedeutung Karriere heute hat und welche Karriereziele wir Deutschen für 2016 verfolgen", erklärt der Kölner Coach und Karriere-Experte.



Hintergrund seiner Umfrage ist, dass Slaghuis im Rahmen von Coachings immer häufiger auf Karriereverweigerer trifft, nicht nur bei jungen Berufseinsteigern der so genannten Generation Y. Auch berufserfahrene Angestellte und Führungskräfte wünschen sich demnach, im Beruf kürzer zu treten. Doch sind Aufstieg, Status und Geld tatsächlich nachrangig? Gibt es einen klaren Trend oder nur Einzelfälle? Werden wir gar zu einem Land der Karriereverweigerer? Bernd Slaghuis wird die Antworten darauf ermitteln. Datenschutz und Anonymität sichert er den Teilnehmern seiner Umfrage selbstverständlich zu. Mehr Infos und Teilnahme unter:



http://www.bernd-slaghuis.de/karriere-blog/umfrage-karrierelust-karrierefrust-karriere2016/



Über Dr. Bernd Slaghuis

Dr. Bernd Slaghuis arbeitet als Karriere- und Business-Coach in Köln. In seiner Coaching-Praxis hat sich der promovierte Ökonom und systemische Coach auf Anliegen zur Karriereplanung und beruflichen Neuorientierung spezialisiert. Vor Beginn seiner Selbstständigkeit war Slaghuis als Leiter Unternehmensentwicklung & Controlling bei einem Kölner Konzern tätig.



Foto: Dr. Bernd Slaghuis führt die Karrieretrends-Studie durch

Veröffentlicht am: 30.09.2015