Umsatzprognose wird angehoben

Hamburg (em/tk) Die Beiersdorf AG, Hamburg, hat ihren profitablen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2018 erfolgreich fortgesetzt.



„Beiersdorf hat das erste Halbjahr 2018 erneut mit einem kräftigen Umsatzzuwachs und dem Gewinn weiterer Marktanteile abgeschlossen. Das gilt sowohl für den Unternehmensbereich Consumer als auch für tesa. Grundlage dieses nachhaltigen Wachstums ist unser erfolgs- und zukunftsorientiertes Geschäftsmodell. Mit Blue & Beyond und unserem Bestreben neben NIVEA auch das Potenzial von Eucerin, Hansaplast und La Prairie zu heben und die Digitalisierung voranzutreiben, haben wir erkennbar die richtigen Weichen für eine wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft gestellt.



Der Konzern erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten ein organisches Umsatzplus von 7,7 Prozent. Nominal stieg der Umsatz von 3.513 Millionen Euro. um 2,8 Prozent auf 3.613 Millionen Euro. Das EBIT des Konzerns erhöhte sich von 561 Millionen Euro um 4,3 Prozent auf 585 Millionen Euro. Die EBIT-Umsatzrendite erreichte 16,2 Prozent nach 16,0 Prozent im Vorjahr. Die Umsatzprognose für 2018 wird angehoben. Die Ergebnisprognose bleibt unverändert.



Beiersdorf ist heute ein starkes Unternehmen mit vielen Fähigkeiten. Und deshalb blicken wir trotz aller politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten insgesamt mit Zuversicht auf die kommenden Monate“, so Stefan F. Heidenreich, Vorstandsvorsitzender der Beiersdorf AG.



Foto: ©Beiersdorf AG

Veröffentlicht am: 11.10.2018