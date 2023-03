Unternehmer treffen Albig auf Neujahrsempfang

Norderstedt (kv) „Nutzen Sie diesen Neujahrsempfang als Kontaktbörse zwischen Unternehmern und Politik“ – mit diesen Worten unterstrich die erste Vorsitzende des BDS Norderstedt Birgit Wieczorek in ihrer Begrüßungsrede das Motto des BDS Neujahrsempfangs „Politik trifft Wirtschaft“.



Gastgeber Philipp Leuchtenberger hatte mit den Ausstellungsräumen von BMW Stadac die perfekte Location zur Verfügung gestellt, in der sich über 200 Unternehmer und Vertreter aus Politik des gesamten Kreises Segeberg in angenehmer und entspannter Atmosphäre beim Come Together austauschen konnten.

Kiels Oberbürgermeister Torsten Albig und Kandidat zum Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins war der Einladung des BDS gern gefolgt und gab den Anwesenden einen Ausblick zu seinen Zielen für Schleswig-Holstein und die Region. Die anschließende Fragerunde nutzten die Mitglieder um das Thema „Was kann ein zukünftiger Ministerpräsident Albig für die Region tun?“ zu vertiefen.



Eine Überraschung hatte Philipp Leuchtenberger für die Gäste dann noch parat. Die neue 3er Limousine von BMW, die der Öffentlichkeit erst am 11. Februar präsentiert wird, konnte exklusiv schon einmal in Augenschein genommen werden. Auch der Verein Paulinchen e.V. freute sich über die große Resonanz der Spendenaktion zu Gunsten brandverletzter Kinder.



„Der BDS Neujahrsempfang wird schon aufgrund der sehr positiven Resonanz in den festen Terminkalender von Unternehmern und Politikern aufgenommen werden“, so Birgit Wieczorek, 1. Vorsitzende des Bundes der Selbständigen. „Eine Wiederholung ist garantiert. Diese Veranstaltung hat gezeigt welch großes Potenzial der Austausch von Wirtschaft und Politik hat. Hierzu werden wir vom BDS durch die Organisation einer professionellen Plattform gerne beitragen.“



Veröffentlicht am: 29.02.2012