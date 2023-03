Vom Taufkleid bis zur Laptop-Tasche

Neumünster (ml) Bei manchen Unternehmen kann man sich kaum vorstellen, dass es sie noch gibt und dass sie den Sprung ins Heute wirtschaftlich erfolgreich meistern konnten. So ging es uns, als wir im Rahmen der Nord- Gate auf die Stickerei Walter aufmerksam wurden. Eine Firma, die sich heutzutage noch ausschließlich um das Sticken kümmert und diese Arbeitsprozesse mit ihren Mitarbeitern in Neumünster und nicht irgendwo in Asien umsetzt, das geht, fragten wir uns?



Nun, um es gleich vorweg zu nehmen: das funktioniert sogar ganz hervorragend, wie uns Geschäftsführerin Christine Walter bei unserem Besuch klarmachte. Aber erst einmal der Reihe nach. Beginnen wir mit einem Blick in die Firmengeschichte: „Meine Eltern waren bei Marsian, damals einer der ganz großen Arbeitgeber in Neumünster, der sich auf die Fertigung von Damenoberbekleidung spezialisiert hatte, beschäftigt. Wie es abzusehen war, dass es dort wirtschafltich bergab ging, bot sich ihnen 1973 die Gelegenheit, eine Stickerei in Kronshagen zu erwerben. Später übernahm mein Onkel die Firma und wir wechselten zurück nach Neumünster“, so Christine Walter, die nun selber seit 2006 das Unternehmen erfolgreich führt.



Natürlich musste sich die Stickerei Walter den technischen Neuerungen stellen. Diese Anforderungen wurden aber konsequent umgesetzt und so gelang der schwierige Schritt vom „Pappstreifen zu EDV“. Nur einige Begriffe aus der alten Zeit finden auch heute noch Verwendung so Christine Walter: „Das Herstellen der Strick-Programme nennt man auch heute noch ‚Punchen’, was früher den Arbeitsgang der Perforierung der einzelnen Pappstreifen bezeichnete“. Dreizehn Mitarbeiter beschäftigt die Stickerei Walter insgesamt. Und bestickt wird, was das Kunden- Herz begehrt: von Bekleidung, Basecaps, Taschen, Handtüchern, Kissenbezügen, Taufkleidern über Schabracken und Vereinswimpeln bis hin zu Laptop-Taschen. Das Kundenklientel reicht vom Privatkunden über Vereine bis hin zu großen Firmen.



„Wir haben einen festen Kundenstamm und eigentlich kommen alle immer wieder gerne zu uns. Das liegt neben unserem hohen Qualitätsanspruch auch daran, dass der Kunde bei uns von der Beratung bis hin zum fertigen Produkt alles aus einer Hand erhält“, so die Geschäftsführerin stolz. Aus diesem Grund betrachtet sie auch ganz optimistisch die Entwicklung der kommenden Jahre. Angst vor der Zukunft hat Christine Walter nicht: „Ich erfahre eine großartige Unterstützung durch die Familie und habe ein tolles Mitarbeiterteam. Ich bin tatsächlich wunschlos glücklich!“



Foto: Können auf eine erfolgreiche Firmengeschichte blicken: Helga und Christine Walter.

Veröffentlicht am: 25.07.2012