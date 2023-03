Norderstedt (em/sw) Wenn Sie wissen, was Sie wirklich wollen, dann haben Sie einen „Leitstern“, der Ihnen auch in schwierigen Situationen hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen – und damit der Verwirklichung Ihrer Ziele näher bringt.



Was, wenn Sie gar nicht wissen, was Sie wirklich wollen? Selbstwert- und Gesundheitscoach K. Beate Richter, die „Aufrichterin“, unterstützt Sie dabei, es herauszufinden. Sie verrät: „Eine Kundin kam verzweifelt zu mir, weil sie es einfach nicht schaffte, abzunehmen. Wir haben herausgefunden, dass ihre Arbeit ihr keinen Spaß machte, weil zu viele administrative Aufgaben ihr keine Zeit ließen, ihre kreative Seite auszuleben. „Frustfraß“ war die Folge. Nach einer internen Umbesetzung entwickelt sie nun neue Konzepte und kreative Lösungen und ist für das Unternehmen viel wertvoller geworden. Und sie hat enorm abgenommen, weil sie Befriedigung aus der Arbeit zieht, statt sich mit Essen zu belohnen.“ K. Beate Richter hilft Ihnen mit kreativen Prozessen, zu entdecken, was Sie wirklich wollen und Ihre Blockaden aufzulösen. Die Aufrichterin unterstützt Sie dabei, alte Glaubensmuster zu verändern und Bedenken zu überwinden, damit Sie verwirklichen können, was Sie wirklich wollen. Was wollen Sie wirklich? Heuern Sie K. Beate Richter als Ihre Aufrichterin + Unterstützerin an, damit Sie Ihren ganz persönlichen „Leitstern“ finden.



K. Beate Richter – Selbstwert- + Gesundheitscoach

22844 Norderstedt

Tel.: 040 / 35 73 90 88

www.aufrichterin.de

Veröffentlicht am: 03.02.2014