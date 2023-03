Wedels größte Veranstaltung für Networker und Unternehmer

In dieser exponierten Lage, direkt an der Elbe, soll nach unseren Vorstellungen eines der repräsentativsten und schönsten Business Areale der gesamten Hamburger Region entstehen.Wedel-at-Business ist die größte Wirtschafts- und Networkveranstaltung, die es jemals in Wedel gegeben hat. Sie soll die Aufmerksamkeit auf den hervorragenden Wirtschaftsstandort Wedel und den BusinessPark Elbufer lenken. Leitthema ist die Games und App Branche in Hamburg. Moderiert von Carsten Kock diskutieren unter anderem der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Reinhard Meyer mit Oliver Heins, General Manager der Firma NaturalMotions, Hauke Windmüller, Mitbegründer des Unternehmens Familonet und Stefan Klein, Projektmanager der gamecity Hamburg sowie Prof. Dr. Eike Harms von der FH Wedel über die wirtschaftlichen und politischen Aspekte dieser Entwicklung. Es gibt ferner ein Impulsreferat und natürlich auch ein Get-together.Wir erwarten rund 500 Gäste aus Wirtschaft und Politik der Region Hamburg. Es ist einerseits eine hervorragende Möglichkeit, in angenehmer Atmosphäre Kontakte zu pflegen beziehungsweise zu knüpfen und sich andererseits über interessante Entwicklungen der Wirtschaft in der Region zu informieren und auszutauschen. Es ist daher aus meiner Sicht, und das meine ich nur positiv, eine Art Pflichtveranstaltung für Unternehmer und Politik.Ziel ist es, einen innovativen Technologie- und Dienstleistungsstandort, direkt an der Elbe, zwischen Wedel und Hamburg zu schaffen. Zudem soll er ökologisch korrekt, repräsentativ und Barriere arm sein. Es gibt aber keinerlei Festlegung auf bestimmte Branchen.Unser Key visual ist entstanden weil die 18 Hektar Gewerbeflächen in aller bester Lage am Elbhochufer, mit traumhaftem Blick über die Elbe bis nach Hamburg, liegen. Eines der atemberaubendsten Gewerbe-Areale überhaupt – kurz ein Sahnestück.Konkrete Gespräche mit Investoren laufen und wir hoffen im Spätherbst nächsten Jahres, die ersten Bauten realisieren zu können.Ja, wahrscheinlich und hoffentlich das Projekt Elb-Kristalle, was ja auch schon in den Medien vorgestellt wurde. Allerdings möchte der Investor noch nicht genannt werden.Obwohl die Vermarktung durch die Verzögerungen im B-Plan-Verfahren erst anläuft sind wir sehr zufrieden mit dem Interesse ansiedlungswilliger Unternehmen.In Wedel gibt es kurze Wege zu den Entscheidern, eine flache Verwaltungsstruktur mit sehr kurzen Reaktionszeiten. Zudem bietet Wedel den Menschen viel: hohe Lebensqualität, shoppen, Kultur, Erholung direkt in der Stadt, optimale medizinische Versorgung, alle Schularten vor Ort und, und, und. Ich könnte die Liste fast beliebig fortsetzen. Wedel ist einfach klasse.Interessenten wenden sich direkt an mich, oder meine Mitarbeiter in der Wirtschaftsförderung.Grundsätzlich ist die Anbindung mit Bus, S-Bahn und Auto gut. Autobahnen, Seehafen und Hamburger Airport sind recht schnell erreichbar. Und wenn in einigen Jahren das Gebiet mit vielen Unternehmen gefüllt ist, können wir auch darauf reagieren. Wir werden zum Beispiel den Verkehrsknotenpunkt B431 /Industriestraße bereits im nächsten Jahr ausbauen, um eine bessere Erreichbarkeit zu gewährleisten. Eine verbesserte Anbindung an den ÖPNV ist ebenfalls geplant.Der Hafen wird zurückgebaut, weil eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung nicht möglich ist. Allerdings so, dass dies der derzeit in der Diskussion befindlichen Elbfähre nicht im Wege steht.Die städtebauliche Leitidee sieht viele und attraktive Grünflächen vor. Eine Art Balkon zur Elbe hin ist ebenso geplant wie die Möglichkeit vom Gelände direkt an die Elbe gehen zu können.Das halte ich für eine sehr gute Sache. Ich wünsche den Hamburgern von ganzem Herzen viel Erfolg mit ihrer Bewerbung, zumal dann in meiner Heimatstadt Kiel auch die olympischen Segelwettbewerbe ausgetragen werden.Herr Amelung, vielen Dank für das kurze Interview.Veranstalter sind der Betrieb gewerblicher Art BgA BusinessParkElbufer und die Stadt Wedel.