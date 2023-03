Weil Personal Persönlichkeit hat

Hamburg (ab/lr) Gutes und zuverlässiges Personal ist fundamental und wichtig für jedes Unternehmen. Die AGIL personalservice GmbH kann hier mit intelligenten Lösungen für Firmen aufwarten. Mit hochgestelltem Maßstab vermittelt das inhabergeführte Unternehmen, mit Hauptsitz in Hamburg, die Belange von Arbeitgebern und Arbeitnehmern.



„In diesen kostenbewussten Zeiten entscheiden sich viele Unternehmen bewusst für uns als Personaldienstleister. Eine Entscheidung, die viele Vorteile mit sich bringt“, erklärt Geschäftsführer Ralf Ihlemann. Auf Anforderung erhalten die Firmen genau das Personal, das sie benötigen – zuverlässig und schnell. „Hohe Personalkosten lassen sich rapide reduzieren und zudem entfallen für den Kunden die aufwendigen Personalabrechnungen“, weiß der Geschäftsführer. AGIL personalservice übernimmt dabei das mit Kosten und Zeitaufwand verbundene Recruiting. Auf Wunsch kann die gesamte Personalabteilung oder Teile davon kostensenkend zu AGIL personalservice ausgesourct werden. Die Personalagentur übernimmt dann Fragen der Personalplanung, das Recruitment sowie Controlling und findet Lösungen entsprechend der Richtlinien des Kunden. „Wir können auf einen umfangreichen Facharbeiter- Pool zurückgreifen, der Berufsgruppen in der Elektro-, Metall-, Lager-, Logistik-, Ingenieur-, Technik-, Handwerk- sowie die kaufmännische Branche umfasst. Unsere Niederlassung in Hamburg beschäftigt zur Zeit circa 150 Mitarbeiter“, so Ralf Ihlemann weiter.



Und selbstverständlich lässt die AGIL -Gruppe immer die nötige Diskretion auf allen Ebenen walten. Das Wichtigste ist die Qualität der Arbeit und diese hängt maßgeblich von den überlassenen Mitarbeitern ab. Deshalb werden bei der Auswahl des Personals nicht nur die fachlichen, sondern auch die persönlichen Kompetenzen ermittelt und geprüft. „Hier zählt neben Qualifikation die Persönlichkeit und der Charakter der Mitarbeiter“, so die Philosophie der AGIL-Gruppe. Seriösität und Fairness auf beiden Seiten ist ein nachhaltiger Faktor des Konzeptes. Nicht umsonst besteht mit vielen Unternehmen bereits eine langjährige, partnerschaftliche Kooperation. Neben den seit neun Jahren bestehenden Hauptstandort der AGIL personalservice GmbH in Hamburg, entstanden noch weitere eigenständige Standorte in Winsen/Luhe, Pinneberg und Norderstedt. Geschäftsführer Ralf Ihlemann ist selbst im operativen Geschäft tätig. Dadurch befindet er sich immer am Puls der Zeit.



Foto: Geschäftsführer Ralf Ihlemann (rechts), hier mit Miriam Klee und Dirk Rosemann: „Zuverlässiges Personal ist wichtig für jedes Unternehmen.“

Veröffentlicht am: 27.09.2013