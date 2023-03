Wenn Kolleginnen und Kollegen trauern...

15.10.2015 | 17:30 Uhr | Beratungsstelle CHARON | Winterhuder Weg 29, 22085 Hamburg



Beratungsstelle CHARON (em) Über Trauer in der Arbeitswelt wird wenig berichtet und dennoch: Trauernde Kolleginnen und Kollegen begegnen uns immer wieder. Und auch wir sind vielfach Trauernde mit unterschiedlichen Gefühlen, Wünschen und Bedürfnissen.

Wie wird Trauer am Arbeitsplatz erlebt? Welche Möglichkeiten gibt es, eigene Trauer zuzulassen bzw. Kolleginnen und Kollegen in ihrer Trauer zu unterstützen?



Neben fachlichen Informationen bietet die Veranstaltung mit Annika Schlichting Erfahrungsaustausch sowie neue Ideen und Anregungen für den Arbeitsalltag.



Beratungsstelle CHARON, Winterhuder Weg 29, Anmeldung erbeten.

Weitere Informationen unter www.charon-hamburg.de









Veröffentlicht am: 08.10.2015