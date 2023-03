03.03.2016 | 18:30 Uhr | dibu-energie | Severitenkamp 10, 23769 Fehmarn, Ortsteil Burg



dibu-energie (em) BVMW 54° Live

Erhöhte Wettbewerbsfähigkeit durch Eigenstromversorgung



Warum sollten Sie sich jetzt Gedanken über eine Eigenstromerzeugung bzw. Eigenstromnutzung machen? In den letzten Jahren sind die Strompreise stetig gestiegen. Leider ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend fortsetzt. Nach Ansicht des Bundesverbands der Verbraucherzentralen wird es auch in den kommenden Jahren deutliche Preissteigerungen beim Strompreis geben, jährliche Erhöhungen der Strompreise von drei bis fünf Prozent sind zu erwarten. Vor allem mittelständische Unternehmen, Kommunen aber auch private Haushalte sind davon maßgeblich betroffen.



Eigenstrom nutzen, erzeugen, verbrauchen - Strom sparen! Das können Sie auch!

Erfahren Sie in unserem Vortrag, welche Möglichkeiten, Konzepte und Ideen sie nutzen können. Profitieren Sie vom Wissen und den Erfahrungen erfolgreich umgesetzter Projekte und Experten, die Ihnen alles auch live zum Anfassen an diesem Abend präsentieren.



Agenda

18:30 Uhr Get together



19.00 Uhr Begrüßung

Hans Kemeny, Beauftragter des BVMW



19:15 Uhr Kurzer Rundgang durchs Unternehmen

Jan Bruhn, Inhaber dibu-energie, Fehmarn



19:30 Eigenstromversorgung für den Mittelstand zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit

Jan Bruhn, Inhaber dibu-energie, Fehmarn



20:30 - Diskussion, Gedankenaustausch



Zur Anmeldung:

http://www.bvmw.de/landesverband-schleswig-holstein/veranstaltungen/kalenderevent/termin/event/20160303/tx_cal_phpicalendar/erhoehte-wettbewerbsfaehigkeit-durch-eigenstromversorgung-1.html





