„Wir erhellen die Werbewelt!“

Hamburg (em/ab) Als junges und innovatives Familienunternehmen starteten Thomas, Manuel und Kim Simmerlein mit der Luminatore GmbH in die Selbstständigkeit. Die Idee des Unternehmens ist die kundenindividuelle Anfertigung von hinterleuchteten Impressionen, die für Raumdesigns und Werbezwecke gleichermaßen attraktive Möglichkeiten bieten.



Hierfür wurden sämtliche Komponenten eigens von Luminatore® entwickelt und aufeinander abgestimmt, so war es möglich, die Hinterleuchtung von Wunschmotiven der Kunden auf ein völlig neues Niveau zu bringen. Neueste LEDTechnik spart bis zu 80 Prozent der herkömmlichen Stromkosten von klassischen Beleuchtungsanalgen ein und so finanziert sich das Umsteigen auf die moderne Technologie quasi von allein. „Wir haben das Produkt ,Leuchtkasten' mit einigen Innovationen, wie zum Beispiel der vollflächigen oder der punktuellen Ausleuchtungsvariante oder der standardisierten Lichtsteuerung durch PWM versehen, über die so jeder Nutzer den aktuellen Stromverbrauch selbst steuern kann. Ein weiteres Highlight ist unser fotorealistisches Druckverfahren auf ein seidenartiges Textil, welches auf Öl- und Wasserbasis beruht und somit frei von Schadstoffen und Lösungsmitteln ist. Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiges Thema, so können unsere Drucke bei Verschmutzung auch einfach in der normalen Waschmaschine gereinigt werden“, so Kim Simmerlein. Der Clou des Systems ist jedoch, dass dies innerhalb von wenigen Minuten und völlig ohne technische Hilfsmittel oder Werkzeug im Design veränderbar ist. Die Kunden haben also die Möglichkeit, ein komplettes Raum- oder Displaydesign innerhalb von Minuten zu ändern und das, so oft es dem Nutzer gefällt.



Wie ist das möglich?

Die Rahmensysteme aus Aluminium bilden die Grundlage, hierin wird dann ein spezielles LEDLichtsystem verbaut und am Schluss wird ein textiler Fotodruck, mit bis zu 1400 dpi Druckqualität, mit dem Wunschmotiv der Kunden erstellt und dann mittels einer Silikonkeder in die Profilnut des Rahmens gespannt. So entsteht eine völlig rahmenlose Optik und das Motiv wird durch die edle Ausleuchtung brillant in Szene gesetzt. Ist der Luminatore® Lightframe einmal installiert, liefert Luminatore auf Bestellung, passgenau neue Impressionen zum Austauschen. So einfach ist das.



Die Idee

Die Idee wurde von Inhaber und Geschäftsführer Kim Simmerlein aus dem vorherigen Berufsumfeld mitgebracht. Durch die frühere Arbeit im Vertrieb und Produktmanagement der Firma „FahnenFleck“ liegen die Wurzeln in der textilen Druckproduktion. Die klassischen Leuchtkästen, die es bereits in einer Vielzahl gab, haben den entscheidenden Impuls gegeben, diese Technologie weiter zu entwickeln und durch neue Innovationen zu überzeugen. Am Hauptstandort in Norderstedt finden Interessierte den Verkaufs- sowie die Produktionsräume. Mit diesen wurde schließlich in diesem Jahr der Grundstein für das junge Unternehmen gelegt.



Anwendungsbereiche

Raumausstatter, Innenarchitekten sowie Messe- und Ladenbauer, die die Systeme in ihre Gesamtkonzepte einfließen lassen, aber natürlich auch der Laden- und Restaurantbesitzer oder Filialist, der sich mal etwas anders in Szene setzen möchte. Luminatore nimmt Hand in Hand mit ihren Kunden jede Herausforderung an. Die Anwendungsbereiche der Produktionsvielfalt umfasst Wandbilder, Schaufensterwerbung, Raumdekorationen und Trennelemente sowie Displays für Messen und Präsentationen in jedem nur denkbaren Bereich. „Wir sind die Profis, die Ihre Vision von Lichtimpressionen passgenau umsetzen. Natürlich könnte man im Detail noch so einiges mehr zu unseren Produkten berichten. Herzlich gern empfangen wir Sie dazu auch persönlich, um Ihnen zu zeigen, wie und vor allem womit wir arbeiten“, lädt der Geschäftsführer abschließend ein.



Foto: Daumen hoch! Inhaber und Geschäftsführer Kim Simmerlein und sein Team sind Profis für hochwertige Hinterleuchtung von Impressionen.

Veröffentlicht am: 04.12.2014