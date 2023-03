„Wir geben unser Bestes“

Hamburg/Kiel (sw/lh) Zuverlässigkeit, Qualität und Kontinuität haben alphaservice zu einem der führenden Personaldienstleistern gemacht. Marco Reardon führt seit mittlerweile zwölf Jahren das erfolgreiche Unternehmen. Das Wirtschaftsmagazin traf sich mit ihm und seiner Frau Dana-Jasmine Reardon, die seit drei Jahren die Abteilung Marketing und Öffentlichkeitsarbeit leitet, zu einem Gespräch.



Herr und Frau Reardon, seit wann besteht Ihr Unternehmen und wie kamen Sie dazu?

Marco Reardon: Ich habe bereits in einem anderen Zeitarbeitsunternehmen gearbeitet. Daher kam die Idee und der Ehrgeiz, es selber und vor allem besser zu machen. Somit bin ich 2001 in Kiel gestartet.



Wie viele Mitarbeiter sind bei der alphaservice GmbH beschäftigt?

Die alphaservice Gruppe, bestehend aus alphaservice Personalmanagement, alphaservice medical und alphaservice facility, hat sich mit ihren Standorten Kiel, Lübeck und Hamburg mit über 200 Mitarbeitern zu einer festen Größe und einem hervorragenden Netzwerk in Deutschland entwickelt. Insgesamt ist alphaservice im vergangenen Jahr auch intern stark gewachsen. So musste die bisherige Bürofläche in Kiel mehr als verdoppelt werden. In Kiel haben wir 13 interne Mitarbeiter, unter ihnen auch einen Auszubildenden zum Personaldienstleistungskaufmann. Auch für 2013 suchen wir neue Auszubildende. Wir bilden seit dem ersten Jahr aus. Die ersten zwei Auszubildenden arbeiten noch heute in unserem Unternehmen und haben bei uns Karriere gemacht.



Für welche Kunden sind Sie der richtige Ansprechpartner?

Als Unternehmensverbund vereint die alphaservice GmbH Experten für Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung und Personaldienstleistungen in den Bereichen Office, IT, Industrie und Technik. Wir betreuen alle, von der kleineren Elektrofirma bis hin zur Großkundenbetreuung. Sie gehören zu den führenden Personaldienstleistern in Kiel.



Was zeichnet Sie im Gegensatz zu Ihren Mitbewerbern ganz besonders aus?

Unser Anspruch ist es, optimale Lösungen zu schaffen. Dies gilt gleichermaßen für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeiter. Durch sorgfältige Prüfung, gezielte Fragen im Bewerbungsgespräch und den persönlichen Eindruck wissen wir, wer für uns arbeitet und stellen damit unsere Kundenzufriedenheit sicher. Wir bieten Bewerbern und Unternehmen Lösungen, die individuell auf ihre Belange zugeschnitten sind. Vom Helfer bis zum Akademiker beraten und vermitteln wir gezielt und erfolgsorientiert für alle Seiten.



Sind Sie zufrieden mit Ihrer aktuellen Situation?

Ja, auf jeden Fall. Vor allem mit der Entwicklung in den vergangenen zwei Jahren sind wir überaus zufrieden. Wir haben unsere Kompetenzen in den Bereichen Gebäudereinigung ausgebaut und sind in all unseren Geschäftsfeldern, facilitiy, medical und Personalmanagement, hervorragend aufgestellt. Auch unsere Zusammenarbeit mit namhaften Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche hat sich zu einem festen Standbein bei alphaservice etabliert. Wir suchen Serviceberater und kaufmännische Angestellte für Premiumsdienstleister im Raum Rendsburg, Itzehoe, Lübeck, Flensburg und Kiel. Ebenso konnte sich der Bereich alphaservice medical seit seiner Gründung vor zwei Jahren mit mittlerweile über 80 Fachkräften im medizinischen Bereich positionieren und wird auch in Zukunft ein extrem stark wachsendes Standbein der alphaservice Gruppe darstellen. Die Tendenz für das kommende Jahr ist stark auf Wachstum ausgelegt.



Wie gewinnen Sie Ihre Kunden?

Dana-Jasmine Reardon: Wir machen vor allem mit Printwerbung und dem Internet auf uns aufmerksam, zum Beispiel auf unserem eigenen Jobportal. Auf unserer Internetseite finden Kunden immer die aktuellen Stellenangebote nach Branchen sortiert und profitieren so von einem erstklassigen Netzwerk. Wir gründeten vor drei Jahren die Abteilung Marketing/Öffentlichkeitsarbeit, das ist meine persönliche Baustelle. Ich habe der alphaservice Gruppe in dieser Zeit zu einem professionellen und einheitlichen Auftritt verholfen, der das Werteverständnis und die Kultur unseres Unternehmens für Kunden und Unternehmen nach außen sichtbar macht. Diese Arbeit ist noch lange nicht beendet.

Veröffentlicht am: 10.01.2013