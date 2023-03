Neumünster (ml) Das Unternehmen SAFE bietet neben der klassischen Personaldienstleistung auch den Bereich Sicherheit an. Das Wirtschaftsmagazin sprach mit dem Geschäftsführender Gesellschafter Lutz Holland und der Vertriebsassistentin Martina Czerwonka.



Seit wann gibt es SAFE?

Die SAFE Sicherheit & Service GmbH gibt es seit nunmehr 25 Jahren. Wir wurden 1987 zunächst als klassisches als Wach- und Sicherheitsunternehmen gegründet.



Wodurch entwicklete sich der Personaldienstleistungsbereich?

Nun, das ist einfach erklärt: Unsere Kunden waren mit unseren Leistungen im klassischen Sicherheitsbereich offensichtlich sehr zufrieden. Daraus ergab es sich, dass man auch Personal-Dienstleistungen von uns abgefordert hat. Daraus hat sich mit den Jahren die Zeitarbeitsdienstleistung entwickelt.



Welche Mitarbeiter suchen Sie?

Grundsätzlich kann sich jeder bei uns bewerben, der möchte. Klassisch besetzen wir aus den Segementen Produktion, Schiff- und Stahlbau, Fachhelfer, Maschinenund Anlagenbau, Recycling, konventionelle und alternative Energien sowie Projektleitung und Projektmanagement. Aber natürlich helfen wir auch bei speziellen Anforderungen. Ganz nach unserem Firmenmotto: Wir haben die Lösung für Sie!



Was zeichnet Ihr Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung ganz besonders aus?

Die schnelle Auftragsbesetzung und persönliche Betreuung sind bei uns schon einmal die Basis. Zudem bieten wir unseren Kunden eine absolut verlässliche Personalreserve, die gezielt auf den jeweiligen Bedarf ausgerichtet ist. Mit uns besetzen Sie Ihre Arbeitsplätze schnell, diskret und zeitsparend. Ebenso bieten wir zum Beispiel eine Ausbildung von Fahren für Flurförderfahrzeuge direkt im Unternehmen an. Im Hinblick auf die Qualitätssicherung sind wir zertifiziert nach DIN EN 9001 in Konformität zur DIN 77200.



Zur aktuellen Situation – Sind Sie zufrieden?

Das beantworte ich sehr gerne: Ich bin mit dem wirtschaftlichen Ergebnis absolut zufrieden. Wir sind im vierten Jahr in der Expansion und schreiben sehr gute Zahlen. Auch 2012 erwarte ich ein Wachstum von ca. 25 Prozent.



Worin liegt dieser Erfolg?

Nun, ohne Frage ist es von Vorteil, dass wir ein Inhaber geführtes Unternehmen sind. Das heißt, Sie haben kurze Wege und schnelle Entscheidungen. Das wichtigste sind aber unsere Kunden – das ist unser Kapital. Und ganz offensichtlich sind unsere Klienten sehr zufrieden mit uns. So zufrieden, dass wir zum Beispiel erst kürzlich eine weitere Niederlassung in Bad Zwischenahn eröffnen konnten.



Wie beurteilen Sie den Standort Neumünster?

Da kann ich sagen: sehr, sehr positiv. Wir sind ja ganz bewusst nach Neumünster gekommen und haben dies nicht ein einziges Mal bedauert. Und so unterstützen wir den Standort Neumünster sehr gerne. Dazu gehört für mich auch die Teilnahme an der diesjährigen Nord- Gate. Ebenso ist es für mich selbstverständlich, dass wir uns auch bei verschiedenen Anlässen wie etwa Stadtfesten sozial engagieren.



Foto: Geschäftsführender Gesellschafter Lutz Holland und Mitarbeiterin Martina Czerwonka. Die Vertriebsassistentin ist ehrenamtlich auch im Schlichtungswesen bei der IHK tätig.

Veröffentlicht am: 23.05.2012