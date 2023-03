Neumünster (mp) Wohnungsbau, Dachsanierung, energetische Sanierung, Holzrahmenbau, Küchenbau oder individuelle Möbelstücke und Einbauschränke – das Unternehmen „Hans Voss Holzbau GmbH & Co. KG“ aus Neumünster bietet den Kunden alle Leistungen aus den Bereichen Zimmerei und Tischlerei an.



„Wir machen alles, was mit Holz zu tun hat“, erklären die Brüder Robert Voss, Zimmermeister und Betriebswirtschaftler, und Simon Voss, Tischlermeister und Ingenieur, die den Familienbetrieb übernehmen werden. Das Unternehmen wurde bereits nach dem Krieg aufgebaut, heute sind hier rund 40 Mitarbeiter beschäftigt. Ausbildung ist ein wichtiger Bestandteil. So bildet das Traditionsunternehmen jedes Jahr je zwei Lehrlinge in den Bereichen Tischlerei und Zimmerei aus. Im letzten Jahr konnten auf Grund der guten Auftragslage alle Lehrlinge übernommen werden.

Veröffentlicht am: 03.02.2012