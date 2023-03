Bad Bramstedt (nl) Durch den BVV weht ein frischer Wind. Mit dem neu zusammengesetzten Vorstand soll Bewährtes verbessert, Neues ausprobiert und sich von Überholtem getrennt werden. Andrea Schroedter ist nun im Amt des Vorstandes beim Bürger- und Verkehrsverein.



Mit der Hilfe von Jürgen Knoop (stellv. Vorsitzender), Karsten Peters (Pressesprecher), Birgit Lüth-Peters (Kassenwartin) und Susanne Jordan als Schriftführerin, muss sich der BVV gleich einer Herausforderung stellen: dem Rückgang der Vereinsmitglieder. Zur Zeit hat der Verein 237 Mitglieder, das sind acht Prozent weniger als im Vorjahr. „Das ist bedenklich, wir müssen gerade im gewerblichen Bereich versuchen, neue Mitglieder für unsere Sache zu begeistern“, so Karsten Peters.



Veranstaltungen rund ums Jahr

Trotzdem hat sich der Verein für das Jahr 2011 viele Ideen und Ziele gesetzt. Gemeinsam wollen sie die Stadt für die Bewohner und Besucher attraktiver gestalten. Die 5. Messe „Rund ums Haus“ im Februar lief bereits dieses Jahr erfolgreich. Optimistisch blicken die Mitglieder den beliebten verkaufsoffenen Sonntagen, der Berufsinformationsmesse im September und dem Herbstmarkt der Kunsthandwerker entgegen. Ergänzt wird das vielseitige Programm des Vereins durch den BVV-Flohmarkt und das Brunnenfest für Jung und Alt im August und das beliebte Candlelight-Shopping im November. Doch nicht nur für ein abwechslungsreiches Programm ist der BVV zuständig. Die Mitglieder wollen die Bürger von Bad Bramstedt über Pläne der Stadt auf dem Laufenden halten und Ideen im Sinne der Einwohner voran bringen. Ganz in dem Sinne von „Bürger für Bürger“. So enstand das „BVV CityConcept“, das auf die Veränderungen in Bad Bramstedt eingehen soll, wenn der Bau der Umgehungsstraße abgeschlossen ist. Mit diesem Konzept möchte der BVV eine Position gegenüber den Behördenentscheidungen beziehen.



Foto: „Wir tun was - machen Sie doch mit ...“

Veröffentlicht am: 21.04.2011