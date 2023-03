„Wir verwirklichen Lebens(t)räume“

Großhansdorf (sw/lmp) Kompetenz und viel Herz! Das Team der Immobilienvermittlung Nord findet für jeden Kunden die richtige Immobilie – ob geschäftlich oder auch privat.



Die Stärken der Experten liegen klar auf der Hand: Das sechsköpfige Team verfügt über viel Erfahrung, technisches Know-how, Kreativität und hervorragende Kontakte zu kompetenten Partnern im Bank- und Immobiliendienstleistungsbereich sowie leistungsfähigen Baupartnern und Bauträgern.



Rund um die Uhr im Einsatz

„Uns persönlich liegt am Herzen, dass wir für unsere Kunden zu angenehmen Zeiten erreichbar sind. Das bedeutet von 9 bis 21 Uhr sowie am Wochenende“, so Vertriebsleiterin Nicole Göbel. „Wir geben unseren Kunden durch unser Fachwissen das gute Gefühl, bei uns sicher zu sein und gemeinsam die richtige Immobilie zu finden. Starke Allianzen sind gefragt, wenn man heute Immobilien erfolgreich vermarkten will. Unsere Unternehmensphilosophie basiert auf Realismus im Denken, Kompetenz und Kreativität im Handeln ebenso wie einem hohen Anspruch an Qualität und Solidität.“ Kundenbetreuerin Susanne Pohling ergänzt: „Während des Auftrages geben wir unseren Kunden ein regelmäßiges Feedback und sorgen so für Transparenz. Uns ist es besonders wichtig, dass die Betreuung nach dem Abschluss des Geschäftes noch lange nicht aufhört. Wir begleiten unsere Kunden weiter und bleiben als Ansprechpartner immer greifbar. Auch bei Behördengängen stehen wir mit Rat und Tat zur Seite.“



Besonderer Service

Zu den besonderen Serviceleistungen des engagierten Teams gehört es auch, den Umbau eines Objektes zu planen und durchzuführen. Hierfür stehen die Referenzfirmen für den Innenaus- und Umbau der Immobilienvermittlung Nord gerne zur Verfügung. Auch bei der Finazierung erhalten die Kunden ein objektives, unabhängiges Finanzierungs-Knowhow durch eine zum Team gehörende Finanzberaterin.



Foto: Nicole Göbel (Mitte) leitet das Unternehmen. Unterstützt wird sie dabei von Katharina Bangel (links) und Susanne Pohling (rechts).

Veröffentlicht am: 18.11.2013