Wirtschaft begrüßt Einstellung von zusätzlichen Straßenplanern

Heide (em) Der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste (UVUW) sieht in der Ankündigung 30 neue Planer im Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) einstellen zu wollen ein positives Signal für die Wirtschaft, bezweifelt aber eine rasche Umsetzung.



„Wir freuen uns, dass die Landesregierung nach vier Jahren im Amt und wenige Monate vor den neuen Landtagswahlen das Planungspersonal für den Straßenbau um ein Drittel aufstocken möchte. Damit geht die Landesregierung endlich auf eine der zentralen Forderungen der Wirtschaft ein. Unser Werben beim Verkehrsminister und bei der Finanzministerin zeigt endlich Wirkung.



Der Bund stellt seit Jahren genügend Geld für planungsreife Projekte zur Verfügung. Diese Landesregierung und auch ihre Vorgängerregierung haben es aber versäumt den LBV personell in die Lage zu versetzen, um für ausreichend fertig gestellte Planungen zu sorgen. Seit Jahren verfallen die Straßen in diesem Land und Bundesgelder und zentrale Investitionen gehen an Schleswig-Holstein vorbei. Die Unternehmen und die Pendler sind auf intakte Straßen angewiesen. Wir begrüßen daher diese Stellenoffensive sehr. Es wird höchste Zeit.



Wir erwarten aber auch, dass die Erhöhung des Planungspersonals kein Lippenbekenntnis bleibt und tatsächlich im kommenden Jahr spürbar mehr Planer eingestellt werden. Dafür muss das Land rasch Pläne zur Gewinnung dieser heiß begehrten Fachkräfte umsetzen und die Attraktivität der Stellen verbessern. Schließlich sucht das Land nach eigenem Bekunden bereits jetzt vergeblich Planer. Ob die heutige Ankündigung daher tatsächlich den zukünftigen Zustand des schleswig-holsteinischen Straßennetzes verbessern wird bleibt zuwarten. Es bleibt in jedem Fall aber ein Schritt in die richtige Richtung.



Der UVUW ist ein Zusammenschluss von 350 Unternehmen im Gebiet von Norderstedt bis zur dänischen Grenze. Gegründet wurde er vor knapp 70 Jahren und hat sich zu einem wichtigen Sprachrohr der Wirtschaft an der Westküste und im Unterelberaum entwickelt.“



Foto: Ken Blöcker, Geschäftsführer des Unternehmensverbands Unterelbe-Westküste e.V.

Veröffentlicht am: 12.10.2016