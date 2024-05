Veröffentlicht am 10.05.2024

Kreis Segeberg (em) Die Wirtschaftsjunioren Segeberg laden zu einer gemeinsamen Veranstaltung mit der IHK zu Lübeck „New Kammer“ ein. Nachhaltigkeit ist ein Thema, was uns in allen wirtschaftlichen Bereichen begleitet. Klimaziele erreichen, energetische Sanierung etc. Aber Nachhaltigkeit gibt es auch im HR-Bereich. Dort wird es dann auch Green Human Ressource Management (Green HRM) bezeichnet.

Themen sind dort: Mitarbeitendenbindung, soziale Verantwortung, Umweltfreundlichkeit, Ethik und Werte, Mitarbeitendengesundheit und Wohlbefinden, Partizipation der Mitarbeitenden, Corporate Social Responsibility (CSR).

Das klingt ziemlich theoretisch, doch am 06.06. ab 18 Uhr bringen diese 3 Speaker ihre Sicht der Dinge darauf für die Zuhörer mit:

-Stephan Bütje, Interim HR Manager

-Dario Valero, Videoproduktion für Recruiting aus Social Media

-Julian Risse, ihre App StickTo hilft Schüler:innen bei der Wahl des Berufes

Und das sind die Rahmendaten: Treffen ist ab 18 Uhr im ATMEO Temp (Rathausallee 76, 22846 Norderstedt) und zu 18: 30 Uhr startet die Begrüßung und die Speaker und im Anschluss ist networking mit Snacks und Getränken. Dieses Event wird zusammen mit dem Format der IHK zu Lübeck „New Kammer“ ausgeführt.

Donnerstag 06.06.2024, 18:00 Uhr

Im ATMEO Temp

Rathausallee 76

22846 Norderstedt

Anmeldung: https://www.wj-segeberg.de/termine/