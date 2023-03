wirtschaftNORDGATE, die neue Mittelstandsmesse

Neumünster (em) Im April 2012 startet mit der „wirtschaftNORDGATE“ erstmals eine neue Messeveranstaltung für klein- und mittelständische Unternehmen aus der Wirtschaftsregion entlang der A7. Unter dem Motto „Dialog-Business-Kontakte“ veranstaltet die messe.ag am 25. und 26. April 2012 in den Holstenhallen Neumünster eine Kontaktbörse für Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Wirtschaftsregion NORDGATE.



Zwei Tage für neue Kontakte

An zwei Tagen werden in den Holstenhallen neue wirtschaftliche Kontakte geknüpft, bestehende vertieft und Geschäfte generiert. Nach wie vor ist der direkte Dialog bei Geschäftskontakten durch kein anderes Medium zu ersetzen. Gerade in einer globalisierten Welt werden regionale Zusammenarbeit, regionale Lieferbeziehungen und regionale Dienstleistungen immer wichtiger. „Genau diesen Mehrwert bietet die wirtschaftNORDGATE, die neue regionale Business-to-Business-Messe“, sagt Projektleiter Ralf Waltereit.



Information und Anmeldung sind online

„Das NORDGATE ist Partner dieser neuen Messe, die durch uns und mit der Kompetenz des örtlichen Veranstalters ein spannendes Projekt für 2012 wird“, sagt Dr. Olaf Tauras, Oberbürgermeister von Neumünster. Schon jetzt werden die ersten Informationsveranstaltungen für Interessierte stattfinden: am 25.10. in Quickborn, Volkshochschule Forum / am 26.10. in Neumünster, LOG-IN / am 1.11. in Norderstedt, Foyer TriBühne Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Die Internetseite der Messe mit Standplänen ist erreichbar unter www.wirtschaftNORDGATE2012.messe.ag. Anmeldungen nimmt das NORDGATE gern entgegen.



Aussteller aus der Wirtschaftsregion NORDGATE

Bei den Ausstellern handelt es sich um Hersteller, Händler und Dienstleister aus der Wirtschaftregion NORDGATE mit den Städten Neumünster, Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Quickborn und Norderstedt sowie deren Einzugsgebiet. Die Besucher sind Entscheider aus der Wirtschaftsregion: Unternehmer, Geschäftsführer, Einkäufer, Abteilungsleiter und unternehmerisch orientierte Personen, die sich über Existenzgründung, Weiterbildung, Karriere- und Berufschancen informieren möchten.



Fachforen als Zusatzangebot

Die wirtschaftNORDGATE ist darüber hinaus als Kontaktbörse für Unternehmer konzipiert, die sich über aktuelle Themen und Trends informieren möchten. Foren mit Vorträgen, Workshops und Talkrunden ermöglichen es, sich in kurzer Zeit zu informieren und orientieren. „Für wichtige Themen wie Energiesparen, Personalentwicklung oder Trends wie das Web 2.0 bleibt im täglichen Geschäft gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen kaum oder gar keine Zeit“, so Ralf Waltereit, Projektleiter der messe.ag.



Von Energie bis Web 2.0

Geplant ist ein Forum „energy to business“, das einen Überblick über Finanzierungsmöglichkeiten und Energieeinsparpotenziale in Unternehmen geben soll, denn Energie ist der Kostentreiber des 21. Jahrhunderts. Das Forum „human ressources“ beschäftigt sich damit, wie Personalentwicklung, Fort-und Weiterbildung oder Gesundheitsmanagement angesichts knapper werdender Facharbeitskräfte ein Unternehmen stärken können. Schließlich geht es im Forum „marketing 2.0“ darum, wie sich das Web 2.0 optimal nutzen lässt. Geplant ist eine Gründerlounge, in der sich Jungunternehmer und Unternehmensgründer kostengünstig präsentieren können.



Informationen sind im Internet unter: http://www.wirtschaftnordgate2012.messe.ag/ zu beziehen.

Veröffentlicht am: 23.09.2011