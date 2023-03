WIS - Wissens-Impro-Show(R)

17.12.2015 | 19:30 Uhr | Hamburger Kammeroper | Max-Brauer-Allee 76, 22767 Hamburg



Hamburger Kammeroper (em) TERMIN: Am 17. Dezember 2015 um 19:30 Uhr. Es gibt keine reservierten Sitzplätze, somit sichert frühes Kommen die begehrten Plätze in den ersten Reihen. In der Hamburger Kammeroper können Sie aber von jedem Platz gut sehen. Einlass ist ab 19:00 Uhr und nach den Vorträgen wird noch entspannt geschnackt bis circa 23 Uhr.



EXPERTEN: Isabel García ( www.ichrede.de ) und der Experte für Wirkung und Emotionen Lutz Herkenrath ( www.lutzherkenrath.de ). Die olle García spricht über Kommunikation und der Herkenrath darüber, wie Sie auf andere Menschen optimal wirken können.



MODERATOR: Arne Waack führt mit seinem bekannten trocknen Humor durch den Abend. Er ist bekannt aus dem Radio (früher N-Joy, NDR, Radio Salü und derzeit delta radio).



Die Karten kosten € 29,00 pro Person und können hier erworben werden: http://isabelgarcia.smile2.de/wis-wissens-impro-show-das-original





Veröffentlicht am: 07.08.2015