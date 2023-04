Veröffentlicht am 17.04.2023

Neumünster (em) Die Holstenhallen Neumünster waren von Freitag bis Sonntag wieder der Anlaufpunkt für Jäger, Angler, Naturbegeisterte und Outdoorfreunde aus Norddeutschland und Süddänemark. 205 Aussteller haben für die 14.800 Besucher eine außergewöhnliche Atmosphäre geschaffen, die zum Austauschen, Entdecken und Kaufen einlud. Ein perfekter Auftakt, um die neue Outdoor-Saison einzuläuten.



Eröffnet wurde die Messe von Landtagspräsidentin Kristina Herbst und einer Diskussionsrunde über den Wildwanderwege-Plan Schleswig-Holsteins und Dänemarks. Den Lebensraum der Wildtiere bestmöglich zu schützen unter Berücksichtigung von Verkehrs- und Energietrassen, zeigt anschaulich das Leitmotto der Messe: alle Naturinteressierten zusammenzubringen und die verschiedenen Blickwinkel auszutauschen. Laut den Mitgliedern des schleswig-holsteinischen Landtags war dies ein wichtiger Impuls für die Politik.



Die Mitinitiatoren der Messe – die Landesjagdverbände Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, der Landessportfischerverband Schleswig-Holstein und Danmarks Jægerforbund – sowie weitere Partner bildeten die Grundlage für den Austausch. Aussteller aus den verschiedenen Outdoor-Bereichen fächerten das Angebot mit Informationen und Produkten rund um die Natur auf. Ob Jahresneuheiten bei Waffen und Optiken, Angelzubehör, Outdoorbekleidung und -ausstattung, Kanus, Offroadfahrzeuge, Fahrräder, Camper, Dachzelte, Ausflugs- und Erlebnistipps und einiges mehr. Vieles konnte angefasst, getestet und besprochen werden, um das Passende zu erwerben. Für Groß und Klein gab es zahlreiche Mitmachaktionen: Casting (Angel-Zielwerfen) beim Landessportfischerverband, Basteln mit Naturmaterialien beim Erlebniswald Trappenkamp und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Knoten erlernen bei den Pfadfindern, Bogenschießen – auch das jagdliche, auf Hüpfburg, Bungee-Run und Kletterturm war auspowern angesagt. Die Jagdgebrauchshunde zeigten wieder ihre Fähigkeiten, Falkner erläuterten die Jagdkünste der Greifvögel, die Deutsche Wildtierrettung demonstrierte bei Drohnenflügen die Rettung von Jungtieren.



Auch das umfangreiche Fortbildungsprogramm des Landesjagdverbands Schleswig-Holstein, des Landessportfischerverbands Schleswig-Holstein und des BNUR lockte zahlreiche Besucher. Zum ersten Mal dabei war ein tägliches Informationsangebot des Landesimkerverbands über den Lebensraum und den Erhalt von Bienen, das regen Anklang fand. Landwirtschaftsminister Werner Schwarz war Redner beim Landesjägertag, der sowohl für Delegierte als auch für alle interessierten Jägerinnen und Jäger offen war und über Verbandsinteressen informierte. Die Jagdhornbläser begleiteten die Messetage mit musikalischen Signalen. Filmfreunde kamen bei der Green Screen-Tour auf ihre Kosten: Eine Zusammenfassung der besten Naturfilme aus 2022 zeigte am Freitagabend beeindruckende Naturaufnahmen.



Ein besonderes Highlight war die NordGrill mit der schleswig-holsteinischen Grillmeisterschaft am Messesamstag. Elf Teams haben in fünf Gängen um die Wette gegrillt und um die Teilnahme an der Deutschen Grillmeisterschaft. Die Griller vom Team „Ran an den Grill“ waren die glücklichen Gewinner, die bei der abschließenden Siegerehrung gebührend gefeiert wurden. Flankiert wurde die Meisterschaft von weiteren Grillaktionen mit Fernsehkoch Tarik Rose und den Grillninjas. Kinder konnten sich am Grill ausprobieren und viel über einfache Zubereitung und regionale Lebensmittel lernen. Bettina Seitz von der Kochschule Neumünster und Ex-Vizegrillweltmeisterin führte durch das abwechslungsreiche Bühnenprogramm. Besucher konnten sich bei den Grillteams und den umliegenden Ständen inspirieren lassen und mit Gewürzen, Saucen und Grills ausstatten. Auch Probieren war möglich – so auch bei dem Kochstudio der Landwirtschaftskammer, in dem kleine Wild- und Fischgerichte gezaubert und Rezepttipps gegeben wurden.



Und wer Garten und Hof aufforsten wollte, konnte sich bei der Landespflanzenbörse mit jungen Gewächsen und beim Pfauenhof mit farbenfrohen Pflanzen eindecken. Der Frühling kann durchstarten und die Outdoor-Saison beginnen.

Die nächste OUTDOOR jagd & natur findet vom 05.-07. April 2024 in den Holstenhallen Neumünster statt – inklusive der NordGrill.