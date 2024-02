Veröffentlicht am 28.02.2024

Neumünster (em) Vom 5. bis 7. April 2024 dreht sich in den Holstenhallen Neumünster wieder alles um Jagd-, Natur- und Outdoor-Themen! Zum achten Mal findet die „OUTDOOR jagd & natur” im Herzen Schleswig-Holsteins statt. Drei Tage lang können sich Jäger, Angler und Outdoorfans bei rund 200 Ausstellern über neue Produkte und Trends informieren. Die „OUTDOOR jagd & natur” wird auch in diesem Jahr von den Mitinitiatoren, den Landesjagdverbänden Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, dem Landesangelverband Schleswig-Holstein und Danmarks Jægerforbund getragen.

Mit Rute und Rolle der Hektik des Alltags entfliehen Seit Jahren zieht es immer mehr Menschen an und auf Seen, Flüsse und die Strände von Nord- und Ostsee zum Angeln. In Ruhe die Natur zu erleben und als krönenden Höhepunkt noch einen leckeren Fisch zu fangen, allein, mit Freunden oder als Eltern-Kind-Gespann: Das ist für viele entschleunigend wie ein Kurzurlaub – einfach mal raus aus der Hektik des Alltags. Die verstärkte Nachfrage nach Angelscheinen ist nach wie vor ungebrochen. Was muss ich als Angler beachten und welche Startausrüstung brauche ich? Der Landesangelverband Schleswig-Holstein ist die Anlaufstelle auf der OUTDOOR für alle Angelinteressierten. Zudem können sich Besucher in Halle 4 auch bei Fachhändlern über neue Ruten, Rollen und Köder informieren oder selbst zur Rute greifen und sich beim Casting, dem Zielwerfen mit verschiedenen Ködergewichten auf eine Arenbergscheibe, versuchen. Ein Highlight wird sicherlich die offene Vortragsreihe am Samstagvormittag sein. Dort kann man Angelprofis live treffen: u.a. Jörg Ovens zum Thema „Angelgeräte im Wandel der Zeit“ oder auch Johannes Radtke vom Landesangelverband Schleswig-Holstein, der einen Vortrag zur Meerforelle hält.

Mitmachen statt nur dabei sein

Auch in diesem Jahr bietet die „OUTDOOR jagd & natur” allen Besuchern zahlreiche Möglichkeiten, sich selbst auszuprobieren, mitzumachen oder einfach Spaß zu haben. Wer gerne einmal seine Schießkünste mit handgearbeiteten Pfeilen und Bögen ausprobieren möchte, sollte am Stand von Bogensport Hegger in Halle 5 vorbeischauen. Jagdlicher geht es bei unseren dänischen Nachbarn, Danmarks Jægerforbund, zu. Dort können Interessierte unter Anleitung mit Jagdbögen ihr Glück versuchen. Ebenso beim Deutsche Bogenjagd Verband, der erstmalig auf der Messe vertreten sein wird. Treffsicherheit und eine ruhige Hand sind auch im Schießkino gefordert, wenn es auf Schwarzwildjagd geht. Geschicklichkeit und Reaktionsschnelligkeit sind auch auf dem Offroad-Parcours des Außengeländes gefragt, wenn Sie selbst die Hände ans Steuer eines Geländewagens legen. Die Kleinen können eine Runde im Kanubecken drehen, beim Erlebniswald Trappenkamp mit Naturmaterialien basteln oder in die Welt der Pfadfinder eintauchen.

NordGrill – zwei Tage Grillvergnügen

Gleich an zwei Tagen findet in diesem Jahr die beliebte Grillmesse statt: am 6. und 7. April. Der Samstag steht ganz im Zeichen des „Offenen Grillwettbewerbs“ bei dem Besucher nicht nur leckeres Grillgut probieren, sondern auch bewerten sollen. Mit etwas Glück kann einer der zehn Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 100 Euro von der Fleischerei famila gewonnen werden. Am Sonntag dreht sich alles um die Landesgrillmeisterschaft Schleswig-Holsteins – offiziell von der

German Barbecue Association (GBA) lizenziert. In vier Gängen grillen die Teams um die Wette und haben als Sieger die Chance, ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro zu gewinnen und an der Deutschen Grillmeisterschaft teilzunehmen. Und wer zu Hause selbst am Grill steht, findet an den umliegenden Ständen das passende Zubehör: hochwertigen Grills und Outdoor-Küchen, Saucen und Gewürze.

Die Plattform für deutsche und dänische Jäger

Seit mittlerweile acht Jahren ist die „OUTDOOR jagd & natur” nun schon die Austauschplattform für Jäger aus Norddeutschland und Süddänemark. Viele Jäger schätzen es, sich in entspannter Atmosphäre über Reviere, neue Vorschriften und Verordnungen, aber auch über neue Produkte und Trends zu informieren. Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche namhafte Aussteller mit Neuheiten vor Ort: u.a. Carl Zeiss, Frankonia, Helmut Hofmann, Reimer Johannsen, Waffen Schrum und Waimex. So präsentiert Swarovski Optik das erste KI-unterstützte Fernglas auf der Messe.

Beliebte Anziehungspunkte auf der „OUTDOOR jagd & natur” sind auch die folgenden Bereiche: Bei der Trophäenschau des Landesjagdverbandes Schleswig-Holsteins (LJV S-H) erklären fachkundige Jäger, was Geweihe und Gehörne über die Lebensweise und den Gesundheitszustand unserer norddeutschen Wildtiere aussagen. Die Landespflanzenbörse des LJV-SH gibt wieder Sträucher und Bäume gegen eine kleine Spende ab, die in regionale Projekte zum Schutz von Eisvögeln, Seeadlern und anderen Arten investiert wird. Informationen und Bestellungen unter www.ljv-sh.de. In Halle 2 präsentieren sich rund 25 Jagdgebrauchshundevereine und zeigen auf der Hundevorführfläche, wozu ihre Schützlinge im Revier fähig sind.

Azubi-Schnäppchenmarkt von Globetrotter Ausrüstung ist wieder dabei

Die Auszubildenden von Globetrotter Ausrüstung laden in diesem Jahr wieder zum Azubi-Schnäppchenmarkt ein. Auf rund 600 qm in Halle 5 werden zahlreiche Produkte zu sehr stark reduzierten Schnäppchenpreisen angeboten. Hierbei handelt es sich um Ware, die es im aktuellen Sortiment nicht mehr gibt bzw. um Kulanzrücknahmen oder Kundenreklamationen. Da heißt es: Vorbeikommen, Zuschlagen und die Ausstattung in der Natur nutzen. Es wird nur Kartenzahlung angeboten. Die sehr stark reduzierten Artikel sind gekennzeichnet und von Reklamation, Umtausch, Rückgabe und Kulanz ausgeschlossen.