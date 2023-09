Veröffentlicht am 02.09.2023

Neumünster (em) „Die Sommerferien sind beendet. Die Unternehmen starten nach der Sommerpause wieder durch. Die Arbeitslosigkeit startet mit mehr Betroffenen in den Spätsommer. Ich sehe hier Chancen für die Unternehmen, die Fachkräfte suchen. Melden Sie uns Ihre Bedarfe. Wir be-raten und unterstützen Sie gern bei Personalfragen. Mögliche fachliche Defizite und auch Potentiale werden wir dann im Gespräch mit Ihnen identifizieren und Angebote zum Ausgleich machen“, kommentiert Thomas Steiger, Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuel-len Zahlen und ergänzt: „Weiterbildung und das Erlernen neuer oder angepasster Fähigkeiten am Arbeitsplatz sind wichtig. Dies gilt während des Erwerbslebens und gerade auch nach einer Unterbrechung. Das Thema Lernen wird uns stetig begleiten.“

Arbeitslosigkeit

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im August 10.337 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 287 mehr als im Juli (plus 2,9 Prozent) und 870 mehr als ein Jahr zuvor (plus 9,2 Prozent).

Die Arbeitslosenquote beträgt im August 5,5 Prozent. Im Juli lag sie bei 5,3 Prozent und vor einem Jahr bei 5,1 Prozent.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. So meldeten sich im August 852 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, 123 mehr als im Juli und 143 mehr als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 649 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, 42 mehr als im Juli und 64 mehr als vor einem Jahr.

Arbeitsagentur und Jobcenter

Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld) beträgt im August 3.478 Personen – 137 mehr als im Juli (plus 4,1 Prozent) und 283 mehr als vor einem Jahr (plus 8,9 Prozent).

Bei den Jobcentern sind im August 6.859 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 150 mehr als im Juli (plus 2,2 Prozent) und 587 mehr als ein Jahr zuvor (plus 9,4 Prozent).

Stellenangebot

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im August 415 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 87weniger als im Juli (minus -17,3 Prozent) und 122 weniger als vor einem Jahr (minus 22,7Prozent).

Die meisten Stellenangebote kamen im August aus dem Öffentlichen Dienst, dem Handel, dem Bereich freiberuflicher, wissenschaftlicher und technischer Tätigkeiten und der Zeitarbeit.

Ausbildungsmarkt

Seit Beginn des Berichtsjahres am 1. Oktober 2022 wurden dem gAG-S 2.630 betriebliche Berufsausbildungsstellen gemeldet, 245 oder 10,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Unbesetzt sind noch 881.

Neben verschiedenen weiteren Angeboten bieten besonders Berufe im Verkauf, der Lager-wirtschaft, im Groß- und Außenhandel, in der Gastronomie, der Kfz-Technik, der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, der Bauelektrik, der Elektrotechnik, im Metallbau und dem Bau-handwerk oder als Berufskraftfahrer/in im Güterverkehr Ausbildungsstellensuchenden noch gute Chancen. Auch Büro- und Sekretariatskräfte sowie Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte werden gesucht.

Die Zahl der Bewerber und Bewerberinnen für Berufsausbildungsstellen ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Bis Ende August meldeten sich 1.473 Bewerber und Bewerberinnen, 168 oder 10,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. 420 von ihnen sind noch unversorgt.

„Der reguläre Ausbildungsbeginn am 1.8. oder am 1.9. darf nicht darüber hinwegtäuschen: Die Chancen, aktuell auch kurzfristig noch einen Ausbildungsplatz zu finden, sind gut. Wich-tig ist es, mit offenen Augen zu schauen und Alternativen zum Erstwunsch zu entwickeln“, so Steiger. Er ermutigt daher alle Jugendlichen, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, die Unterstützung der Berufsberatung in Anspruch zu nehmen: „Dort gibt es Tipps und Anregungen für die Berufswahl und professionelle Hilfe bei der Vermittlung einer Aus-bildungsstelle. Wer noch unsicher ist und sich erst ausprobieren möchte, bekommt auch Hilfe, einen Praktikumsplatz zu finden.“

Die Berufsberater und Berufsberaterinnen beraten Jugendliche individuell anhand ihrer Ta-lente und Interessen über Wege in den Beruf. Gemeinsam werden Stärken und dazu pas-sende Berufsfelder ermittelt, Unterstützung bei Bewerbungen geleistet und zu Alternativen beraten, wenn sich der Traumberuf nicht realisieren lassen sollte. Außerdem informieren sie über Fördermöglichkeiten und helfen dabei, einen Ausbildungsplatz zu finden.

Termine für die Berufsberatung gibt es telefonisch unter 0800 4 5555 00 (Der Anruf ist gebührenfrei.). Auf Wunsch kann auch ein Termin für eine Videoberatung vereinbart werden. Unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neumuenster/content/1533747078750 steht, wie es geht.

Steiger appelliert auch an die Ausbildungsbetriebe: „Nicht nur die Zeugnisnoten sind ein Einstellungskriterium. Auch Engagement in Hobbies, Ehrenämtern oder gesammelte Erfah-rungen in Praktika geben Aufschluss über Interessen und Motivation. So finden Sie gute und motivierte Nachwuchskräfte. Meine Bitte: Nehmen Sie vor einer Absage Kontakt zum gAG-S auf. Die Experten und Expertinnen dort können über Möglichkeiten einer Unterstützung während der Ausbildung beraten.“

Der gAG-S ist erreichbar unter der kostenfreien Servicerufnummer: 0800 4 5555 20.

Der regionale Arbeitsmarkt in der Stadt Neumünster

• sind im August 3.707 Menschen arbeitslos gemeldet – 53 mehr als im Juli (plus 1,5 Prozent) und 313 mehr als vor einem Jahr (plus 9,2 Prozent).

• beträgt die Arbeitslosenquote im August 8,6 Prozent. Im Juli lag sie bei 8,5 Prozent und vor einem Jahr bei 7,9 Prozent.

• wurden dem gAG-S im August 160 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet

– 77 weniger als im Juli (minus 32,5 Prozent) und 88 weniger als vor einem Jahr minus 35,5 Prozent).