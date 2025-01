Veröffentlicht am 15.01.2025

Neumünster (em) Vom 4. bis 6. April 2025 dreht sich auf der 9. „OUTDOOR jagd & natur” wieder alles ums Jagen, Angeln, Grillen und zahlreiche weitere Outdoor-Aktivitäten. Drei Tage lang präsentieren über 200 Aussteller neue Produkte und Trends in den Holstenhallen Neumünster und steigern bei den Besuchern so die Vorfreude auf die anstehende Saison. Auch in diesem Jahr wird die „OUTDOOR jagd & natur” von den Mitinitiatoren, den Landesjagdverbänden Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, dem Landesangelverband Schleswig-Holstein und Danmarks Jægerforbund, getragen.

Das Top-Event für alle Jagdbegeisterten

Seit vielen Jahren ist die „OUTDOOR jagd & natur” die Plattform für Jäger aus Norddeutschland und Süddänemark. Hier kann man sich in lockerer Atmosphäre mit Gleichgesinnten austauschen und fachsimpeln und in Vorträgen über aktuelle jagdrelevante Themen informieren. Es ist die erste Publikumsmesse des Jahres, auf der auch die Neuheiten der Waffen und Optiken käuflich erworben werden können. Kein Wunder, dass der jährliche Landesjägertag des Landesjagdverbandes Schleswig-Holsteins auf dieser Messe stattfindet. Die „OUTDOOR jagd & natur” steht für Vielfalt, Information und Miteinander. Auch in diesem Jahr dürfte die beeindruckende Trophäenschau des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein nicht nur Jäger begeistern. Besucher erfahren dort durch die Erläuterungen von Fachleuten, was Gehörne, Hauer und Geweihe uns über die Lebensweise norddeutscher Wildtiere verraten. Hundefreunde und -besitzer sollten die Halle 2 aufsuchen: Dort stellen über 20 Vereine ihre verschiedenen Jagdgebrauchshunde vor! Tägliche Vorführungen zeigen, was die unterschiedlichen Hunderassen auszeichnet und warum die Vierbeiner im Revier so wichtig sind. Perfekte Begleiter bei der Niederwildjagd sind auch die eleganten Falken. Der Deutsche Falkenorden präsentiert diese majestätischen Greifvögel den Besuchern.

NordGrill – wenn Profis um die Wette grillen…

Am Samstag und Sonntag werden auf der „OUTDOOR jagd & natur” die Grills angeheizt: Dann wird wieder die jährliche Landesgrillmeisterschaft Schleswig-Holstein der German Barbecue Association (GBA) ausgetragen. Teams aus ganz Norddeutschland treten in mehreren Gängen gegeneinander an und grillen um den begehrten Landesmeistertitel und die Teilnahme bei den deutschen Grillmeisterschaften im Sommer 2025. Besucher dürfen sich über den einen oder anderen Profi-Tipp freuen, der das Grillgut zukünftig noch leckerer macht. Verschiedene Aussteller bieten zusätzlich passendes Zubehör für das Grillen im eigenen Garten an: von hochwertigen Grills und Outdoor-Küchen über Saucen und Gewürzen bishin zu Kochbüchern und weiterem Zubehör.

Von Ruten, Rollen und Revieren

Immer mehr Menschen sehnen sich danach, Zeit am Wasser und in der Natur zu verbringen. Auf der „OUTDOOR jagd & natur” kümmert sich der Landesangelverband Schleswig-Holstein in Halle 4 um die interessierten Besucher, die Angeln ausprobieren oder sich darüber austauschen möchten. Dort können sie nicht nur ihre Wurfkünste beim Casting-Sport, dem Zielwerfen auf die Arenbergscheibe, unter Beweis stellen, sondern sich auch über wichtige Artenschutzprogramme für Lachs, Meerforelle und Schnäpel oder über die zahlreichen Landesverbands-Gewässer informieren. Zudem bietet der Verband wieder Lehrgänge für Angler im Rahmen der Messe an. Unterhaltende Infos bietet auch die offene Vortragsreihe auf der Empore im Forum mit bekannten Anglergrößen wie zum Beispiel Jörg Ovens oder Johannes Radtke. Umliegende Fachhändler runden in Halle 4 das Angebot mit Ruten, Rollen, Köder und reichlich Zubehör ab.

Der Natur auf der Spur…

…begeben sich Outdoor-Freunde in Halle 5. Dort erfahren Interessierte von Event Nature alles über vielfältige Programme zur Natur- und Wildnispädagogik. Der Erlebniswald Trappenkamp und die Pfadfinder aus Schleswig-Holstein informieren über spannende Naturprojekte und bieten Bastelaktionen für die kleinen Besucher an. Am Stand des Steinzeitparks Dithmarschen erfahren Besucher hautnah, wie unsere frühen Vorfahren ihren Alltag meisterten – ohne elektronische Hilfsmittel. Kaum jemand weiß, dass 80 Prozent aller Nutzpflanzen unserer Erde von Insekten wie Bienen und Hummeln bestäubt werden. Ohne diese eifrigen Pollensammler würde sich die Ernährungsgrundlage für uns Menschen dramatisch verändern. Deshalb steht Besuchern der Landesverband der Imker aus Schleswig-Holstein und Hamburg mit Rat und Tat zur Seite, um über den Schutz unserer Bienenvölker zu informieren. Dies geschieht auch in einem täglichen Vortrag mit dem Titel: „Bienen und ihr Lebensraum”. Atemberaubende Naturphänomene und faszinierende Tieraufnahmen garantiert die legendäre GREEN SCREEN-Filmtour am Freitag, den 4. April 2025, im Holstenhallen Congress Center (HCC). Gezeigt werden die Sternstunden der besten Natur- und Tierfilme aus dem letzten Jahr. Dazu zählen der Hauptpreisträger „Die geheime Welt der Tiere – Unter Wölfen“ sowie „Das wahre Dschungelbuch“, ausgezeichnet für die beste Story.

Weitere Highlights für Klein und Groß

Mitmachen, anstatt nur dabei zu sein – dieses Konzept der „OUTDOOR jagd & natur” wird auch in diesem Jahr in den Holstenhallen Neumünster gelebt. Und es gibt vom 4. bis zum 6. April 2025 eine Menge zu entdecken und zu erkunden: Wer sich für das Bogenschießen interessiert, ist bei der Familie Hegger aus dem hohen Norden gut aufgehoben. Ob mit handgearbeiteten Lang- oder kurzen Sportbögen – dort fühlen sich kleine und große Besucher schnell an den legendären englischen Bogenschützen Robin Hood erinnert. Wer sich eher für die Jagd mit Pfeil und Bogen interessiert, ist besser am gemeinsamen Stand des Deutschen Bogenjagd Verbandes und des Dänischen Jægerforbunds aufgehoben. Dort können Besucher unter fachlicher Anleitung diese faszinierende Art des Jagens kennenlernen. Das Ausprobieren steht auch auf dem Außengelände hoch im Kurs: entweder mit dem Kanu eine Runde im Wasserbecken drehen, den Geländeparcours mit 4x4-Fahrzeugen meistern oder Testfahrten mit modernen Fahrrädern und E-Bikes unternehmen. Wer frei und ungebunden die Natur erleben möchte, ist sicherlich bei den Anbietern von Wohnmobilen/-wagen, Campern, Vans und Dachzelten an der richtigen Stelle.

Mit Farbe und Freude in den Frühling

Rechtzeitig zum Frühling bietet der Blumenmarkt des Pfauenhofs der Lebenshilfe Neumünster farbenfrohe Frühjahrsblüher für Garten und Balkon an. Die Landespflanzenbörse des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein gibt heimische Gehölze gegen eine kleine Spende ab, so z.B. Weißdorn, Erlen und Eschen. Der Erlös wird in regionale Umweltprojekte reinvestiert.

Wichtig: Vorbestellungen unter info@ljv-sh.de.