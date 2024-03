Veröffentlicht am 21.03.2024

Neumünster (em) Das Reallabor "Betriebliches Mobilitätsmanagement" in Neumünster ging in die nächste Runde. Das Projekt wird von der Metropolregion Hamburg gefördert. Am 12. März 2024 hatten wir mit zahlreichen aktiven Unternehmen ein fokussiertes Netzwerktreffen im LOG-IN Gründerzentrum. Ziel des Projekts ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre betriebliche Mobilität effizienter, nachhaltiger und mitarbeiterfreundlicher zu gestalten.

Das Netzwerktreffen fand im Rahmen eines Wirtschaftsfrühstücks statt. Mit rund 20 Verantwortlichen aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen kamen wichtige Bausteine für eine zukunftsweisende Gestaltung der betrieblichen Mobilität zur Sprache. Die Projektbüros Gertz Gutsche Rümenapp aus Berlin/Hamburg und die Planersocietät aus Bremen – unterstützten das Treffen.

Eingangs informierten sich die Teilnehmenden über verschiedene Auswertungen, unter anderem die Umfrageergebnisse aus einer im Rahmen des Reallabors laufenden Mitarbeiter:innenbefragung bei DACHSER SE. So sieht bis jetzt die Mehrheit der Befragten es als sehr sinnvoll, im Handlungsfeld der Fahrradförderung, Bus- und Bahnförderung und Pkw-Nutzung weitere Maßnahmen umzusetzen. Zur Sprache kamen beispielsweise:

ein Dienstradleasing und Firmenfahrrädern,

Bus-Shuttles vom Bahnhof,

Verstärkte Kommunikation des Jobtickets,

Ausbau von E-Ladesäulen für Pkw und Implementierung von Car-Sharing

Die Ergebnisse gaben ein gutes Stimmungsbild über die aktuellen Bedarfe und waren der Impuls einer lebhaften Diskussion. Nach dieser Bestandsanalyse wurden Best-Practice-Beispiele skizziert. Aus erster Hand berichteten Vertreter:innen vom ansässigen Küstenrad Store und von den SWN Verkehr. Sie skizzierten die aktuellen Möglichkeiten z. B. von Bike-Leasing, Bike-and-Ride und das Jobticket von NAH.SH. „Gleichwohl die Rahmenbedingungen für jedes Unternehmen unterschiedlich sind, zeigen die Schlaglichter, dass es bereits heute vielfältige und zum Teil übertragbare Möglichkeiten zur Gestaltung der betrieblichen Mobilität gibt“, sagt Julia Schirrmacher, Leiterin der Stabsstelle Klima und Umweltqualität bei der Stadt Neumünster.

Das Netzwerktreffen war ein voller Erfolg. Vielen Dank für die Diskussion und das fruchtbare Networking. Wir freuen uns auf die nächste Veranstaltung.

Das Projekt wird von der Metropolregion Hamburg im Rahmen des Leitprojektes „Kompetenzcentrum Mobilitätsmanagement“ als eines von vier Reallaboren gefördert. Projektpartnerin ist neben der Stadt Neumünster auch die Süderelbe AG zusammen mit dem Landkreis Stade.