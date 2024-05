Veröffentlicht am 08.05.2024

Elektromobilität ist ein Baustein auf dem Weg zu einer klimaneutralen Zukunft. Das LOG-IN Gründerzentrum Neumünster engagiert sich gemeinsam mit nonoxx pro, einem ansässigen Unternehmen, aktiv für eine nachhaltige Zukunft und setzt daher auf diese zukunftsweisende Technologie.

Das LOG-IN Gründerzentrum hat in Zusammenarbeit mit nonoxx pro zwei Ladesäulen mit insgesamt vier Ladepunkten und jeweils 22 kW installiert. Die Einweihung erfolgte durch Iris Meyer, Geschäftsführerin und Aufsichtsratsvorsitzenden Frank Matthiesen der Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH. Iris Meyer betonte, dass diese Maßnahme die Attraktivität des Zentrums steigere und seine Rolle als regionales Innovationszentrum unterstreiche. Der exklusive Zugang zu den Ladepunkten biete den ansässigen Unternehmen eine komfortable Möglichkeit, ihre Elektrofahrzeuge in direkter Umgebung zum Büro zu laden. „Mit Maßnahmen wie diese tragen wir dazu bei, die Attraktivität von Elektromobilität zu erhöhen“, ist sich Iris Meyer sicher. Frank Matthiesen: „Die Verkehrswende ist eine gemeinschaftliche Anstrengung. Kontinuierliche Schritte weisen den Weg zu nachhaltiger Mobilität in unserer Stadt. Diese Kooperation zwischen der Wirtschaftsagentur Neumünster und nonoxx pro verdeutlicht dies gut.“

„Wir glauben, dass die Ladeinfrastruktur nicht nur Straßen und Städte verändert, sondern auch die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, neu gestaltet“, freut sich Matthias Behrens, Geschäftsführer der nonoxx pro GmbH über die Zusammenarbeit. Elektromobilität sei nicht nur eine technologische Revolution, sondern ein Versprechen für eine nachhaltigere Zukunft. „Aus diesem Grund engagieren wir uns für die Entwicklung und Implementierung fortschrittlicher Ladelösungen, um die Elektromobilität für alle zugänglich zu machen und einen positiven Einfluss auf unsere Umwelt zu haben." Die nonoxx pro GmbH sitzt seit 2022 ebenfalls im LOG-IN Gründerzentrum und gestaltet die Transformation der Mobilität aktiv mit.

Mit der Installation dieser Ladesäulen setzen die Wirtschaftsagentur Neumünster gemeinsam mit nonoxx pro konsequent ihre Strategie zur Reduzierung von Emissionen fort und unterstreicht ihr Engagement für eine nachhaltige Entwicklung in der Region.