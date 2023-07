Veröffentlicht am 03.07.2023

Mit dem regionalen Handwerk ins Gespräch kommen. Unter diesem Motto hat die Kreishandwerkerschaft Mittelholstein alle Mitglieder des Bundestages und des Landtages SH aus den Kreisen Neumünster und Segeberg zur einer Handwerker-Sommertour eingeladen.

Den Auftakt am 28.06.2023 machte nun Dr. Kristian Klinck in seinem Mit-Wahlkreis Neumünster. Kreishandwerksmeister Lars Krückmann und Geschäftsführer Carsten Bruhn begleiteten Herr Klinck bei der Handwerkertour durch Neumünster. Themen des Handwerks gab es genug. Nachwuchsgewinnung, Berufsorientierung, Bürokratieabbau, Fachkräftemangel oder Lieferengpässe, um nur einige zu nennen.

Mit Mark Blunck, Inhaber der der Firma Otto Blunck und Sohn in Neumünster und Obermeister der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Neumünster, und Kreishandwerksmeister Lars Krückmann konnte sich Dr. Klinck gleich zum neuen Heizungsgesetz austauschen. Saßen doch zwei Fachleute am Tisch, die aus Ihrer Sicht die Umsetzung in der Praxis schildern konnten. Positiv sahen beide, dass das Gesetz weiterhin alle Heizungsarten ermöglicht. Die Wärmepumpe macht bei Neubauten Sinn, bei Altenbauten ist sie nicht unbedingt ratsam. Und auch zum Thema Wohnungsbau und Innenstadtentwicklung der Stadt Neumünster gab Mark Blunck Feedbacks, was in Neumünster sich getan hat und noch möglich wäre.

Bei Joachim Schlüter, Tischlermeister aus Boostedt und Obermeister der Tischler-Innung Neumünster, lag der Fokus auf den Naturstoff Holz. Nach einer kurzen Führung durch die Werkstatt zeigte und erklärte Joachim Schlüter Dr. Klinck wie Holztüren repariert und Holzfenster gebaut werden. Das neue Heizungsgesetz kam ebenfalls zur Sprache. Heizt die Tischlerei Schlüter doch mit Holz Ihre Werkstatt und das Wohnhaus.

Das Thema Innenstadtentwicklung Neumünster kam etwas zu kurz, so dass ein weiteres Treffen mit Neumünsteraner Handwerkern zeitnah geplant werden soll.

Das Handwerk in Mittelholstein freut sich auf den weiteren Austausch.