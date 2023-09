Veröffentlicht am 29.09.2023

Neumünster (em) „Nach dem Ende der späten Sommerferien wird der Arbeitsmarkt saisonal belebt. Auch die andauernde sommerliche Witterung gibt positive Impulse. Die Unternehmen sind wieder durchgestartet,“ kommentiert Thomas Steiger, Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen und ergänzt: „Der Arbeitsmarkt in Mittelholstein zeigt sich weiter robust. Ich erwarte stetig notwendige Anpassungen. Aus- und Weiterbildung bleiben für alle eine wesentliche Grundlage, um einen Einstieg zu finden, Anschluss zu halten und Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Nur so sichern wir unseren aktuellen und künftigen Fachkräftebedarf.“

Arbeitslosigkeit

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im September 9.959 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 378 weniger als im August (minus 3,7 Prozent) und 870 mehr als ein Jahr zuvor (plus 9,6 Prozent).

Die Arbeitslosenquote beträgt im September 5,3 Prozent. Im August lag sie bei 5,5 Prozent und vor einem Jahr bei 4,9 Prozent.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. So meldeten sich im September 659 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, 193 weniger als im August und 28 weniger als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 748 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, 99 mehr als im August und 16 mehr als vor einem Jahr.

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist mit Stand März 2023 (Daten nach einer Wartezeit von sechs Monaten) im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,2 Prozent gewachsen. Die stärkste Zunahme verzeichneten die Metall- und Elektroindustrie sowie die Stahlindustrie und auch Teile des Verarbeitenden Gewerbes.

Arbeitsagentur und Jobcenter

Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld) beträgt im September 3.219 Personen – 259 weniger als im August (minus 7,4 Prozent) und 252 mehr als vor einem Jahr (plus 8,5 Prozent).

Bei den Jobcentern (Bürgergeld) sind im September 6.740 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 119 weniger als im August (minus 1,7 Prozent) und 618 mehr als ein Jahr zuvor (plus 9,4 Prozent).

Stellenangebot

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im September 424 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – neun mehr als im August (plus 2,2 Prozent) und 79 weniger als vor einem Jahr (minus 15,7 Prozent).

Die meisten Stellenangebote kamen im September aus dem Bereich freiberuflicher, wissenschaftlicher und technischer Dienstleistungen, der Zeitarbeit, dem Öffentlichen Dienst und dem Verarbeitenden Gewerbe.

Ausbildungsmarkt

Die Bilanz des Ausbildungsmarktes zum Ende des Berufsberatungsjahres (01. Oktober 2022 bis 30. September 2023) wird am 2. November 2023 bekannt gegeben.

Der regionale Arbeitsmarkt In der Stadt Neumünster

• sind im September 3.625 Menschen arbeitslos gemeldet – 82 weniger als im August (minus 2,2 Prozent) und 353 mehr als vor einem Jahr (plus 10,8 Prozent).

• beträgt die Arbeitslosenquote im September 8,4 Prozent. Im August lag sie bei 8,6 Prozent und vor einem Jahr bei 7,6 Prozent.

• wurden dem gAG-S im September 206 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 46 mehr als im August (plus 28,8 Prozent) und 59 mehr als vor einem Jahr plus 40,1 Prozent).