Veröffentlicht am 24.05.2023

Neumünster (em) Die Deutsche Bahn plant nach eigenen Angaben eine Investition in Höhe von 320 Millionen Euro am Standort Neumünster. Im DB Instandhaltungswerk Neumünster soll der neue ICE-L des spanischen Herstellers Talgo gewartet werden „Herzlich Willkommen ICE-L, Bienvenido Talgo.



Neumünster wird damit ein wichtiger Standort für die Verkehrswende. Wir freuen uns über das Bekenntnis der Deutschen Bahn zum Eisenbahnstandort Neumünster. Damit werden in unserer Stadt langfristig wertvolle Industriearbeitsplätze in einer Zukunftsbranche gesichert“, freut sich Oberbürgermeister Tobias Bergmann über die beeindruckende Investition in unserer Stadt Neumünster.