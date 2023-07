Veröffentlicht am 26.07.2023

Neumünster (em) Hin&Wech entwickelt sich zum Erfolgsmodell für Neumünster. Deshalb wird das Angebot ab 6. August zum einen in der Woche abends ausgeweitet, zum anderen ersetzt Hin&Wech in Gadeland und Tungendorf ganztägig den Buslinien-verkehr in den Stadtteilen. Gleichzeitig senkt SWN-Verkehr den Preis. Hin&Wech kann künftig zum normalen Bustarif genutzt werden, der Komfortzu-schlag von 1 EUR pro Fahrt wird nicht mehr erhoben.





Vor einem Jahr führte die SWN Verkehr Hin&Wech am Sonntag ein. Der Buslinienverkehr wurde komplett eingestellt und durch den Shuttle-Service ersetzt. „Die Erfolg hat uns recht gegeben“, freut sich Sonja Kessal, Geschäftsführerin der SWN Verkehr, „die Fahrgastzahlen konnten am Sonntag innerhalb eines Jahres um 200 % gesteigert werden.“



Den Wünschen der Fahrgäste zur Ausweitung von Hin&Wech wird die SWN Ver-kehr nun gerecht. Zum Fahrplanwechsel am 6. August werden die Abendlinien eingestellt, also die Buslinien 621, 622, 623 und 624, die bisher montags bis frei-tags ab 20:30 Uhr fahren. Ab 21:00 Uhr kann nun Hin&Wech gebucht werden. Die Shuttle-Fahrzeuge befördern die Fahrgäste individuell im gesamten Stadtgebiet, nach Boostedt, Groß Kummerfeld, Padenstedt und Wasbek.



In den Stadtteilen Gadeland und Tungendorf geht die SWN Verkehr den nächsten Schritt mit der Umstellung auf den Shuttle-Service. Ab dem 6. August fährt Hin&Wech innerhalb des jeweiligen Stadtgebiets von 5 Uhr morgens bis 21 Uhr abends. Hin&Wech ersetzt die Stadtteillinien 122, 165 und 166, die mit den Kleinbussen gefahren werden.



Hin&Wech kann über die entsprechende App oder montags bis freitags und sonntags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr telefonisch gebucht werden. Vorausbuchungen sind bis zu sieben Tage möglich. „Gadeland und Tungendorf haben damit quasi ihr altes Anruf-Sammeltaxi wieder“, erläutert Sonja Kessal. „Gerade ältere Menschen haben in Gesprächen häufig darum gebeten, dieses Angebot wieder einzurichten.“



Interessant für die Bewohnerinnen und Bewohner ist der Zuschnitt des Bedienungsgebietes. In Gadeland wird der gesamte Stadtteil sowie Teile von Ruthenberg und Brachenfeld abgedeckt. Mit Hin&Wech kann direkt und ohne Umstieg zum Störpark oder zu den Einkaufsmöglichkeiten in Brachendfeld gefahren wer-den, zum Gesundheitszentrum oder zum FEK. Ebenso ist ein Friedhofsbesuch ohne Umstieg möglich. Mit Hin&Wech sind Fahrten zur Tagespflege im Haart, zum Haus Hog‘n Dor, Graf Recke Quartier oder zum Senioren- und Pflegeheim am Sachsenring möglich.



In Tungendorf deckt Hin&Wech den gesamten Stadtteil ab, auch die Straßen, in denen es bisher keine ÖPNV-Anbindung gab. Interessant für alle Tungendorferin-nen und Tungendorfer ist, dass sie mit Hin&Wech jetzt direkt zum a&b Center oder zu den Einkaufsmöglichkeiten in der Kieler Straße fahren können. Ein Um-steigen und der Umweg über den Hauptbahnhof ist nicht mehr erforderlich.



Ab dem 6. August wird die Nutzung von Hin&Wech günstiger, denn der Komfortzuschlag in Höhe von 1 EUR pro Fahrt entfällt. Hin&Wech fährt dann zum Bustarif ohne Aufpreis. Der Shuttle kann mit jedem im Stadtverkehr Neumünster gültigen Fahrschein genutzt werden, also mit einem Einzelfahrschein, allen Wochen- und Monatskarten, dem Sozialtarif oder dem Deutschland-Ticket. Auch die 9-Uhr-Monats-Karte ist mit ihrer gewohnten zeitlichen Einschränkung nutzbar. Nur eine Kurzstrecke kann nicht gelöst werden.