Veröffentlicht am 02.06.2025

Neumünster (em) „Im Mai haben sich in Mittelholstein im Vergleich zum Vormonat etwas mehr Menschen arbeitslos gemeldet. Damit bleibt die Zahl der Arbeitslosen weitestgehend stabil. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist gesunken und liegt unter dem Niveau des Vorjahres. Zum einen ist durch das milde und trockene Wetter die übliche Frühjahrsbelebung teilweise bereits vorweg-genommen worden. Andererseits stellen wir weiterhin eine verhaltene Dynamik auf dem Arbeitsmarkt fest“, kommentiert Thorben Sauck, Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im Mai 10.565 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 115 mehr als im April (plus 1,1 Prozent) und 344 mehr als ein Jahr zuvor (plus 3,4 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt wie im Vormonat 5,5 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 5,3 Prozent.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. So meldeten sich im Mai 763 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, vier mehr als im April und 131 mehr als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 642 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, 158 weniger als im April und 70 weniger als vor einem Jahr.

Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld) beträgt im Mai 3.742 Personen – 87 mehr als im April (plus 2,4 Prozent) und 402 mehr als vor einem Jahr (plus 12,0 Prozent). Bei den Jobcentern (Bürgergeld) sind im Mai 6.823 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 28 mehr als im April (plus 0,4 Prozent) und 58 weniger als vor einem Jahr (minus 0,8 Prozent).

Stellenangebot

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im Mai 411 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 208 weniger als im April (minus 33,6 Prozent) und 77 weniger als vor einem Jahr (minus 15,8 Prozent). Die meisten Stellenangebote kamen im Mai aus dem Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, der Öffentlichen Verwaltung, der Zeitarbeit und des Handels.

Ausbildungsmarkt

Seit Beginn des Berichtsjahres am 1. Oktober 2025 wurden dem gAG-S 1.969 betriebliche Berufsausbildungsstellen für das Jahr 2025 gemeldet, 71 oder 3,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Davon sind noch 1.103 unbesetzt.

Die Zahl der Bewerber und Bewerberinnen für Berufsausbildungsstellen ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Bis Ende April meldeten sich 1.440 Bewerber und Bewerberinnen, 142 oder 9,0 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. 762 sind noch unversorgt.



„Rein rechnerisch gibt es zurzeit rund 1,4 offene Berufsausbildungsstellen je unversorgtem Bewerber bzw. unversorgter Bewerberin“, so Sauck und appelliert an Jugendliche, die noch Unterstützung bei der Berufswahl oder der Suche nach einem Ausbildungsplatz benötigen, die Berufsberatung in Anspruch zu nehmen: „Egal ob Ausbildung oder Studium – die Berufswahl sollte niemand dem Zufall überlassen. Eine gute Chance, die Berufsberaterinnen und Berufsberater unkompliziert anzusprechen, bietet die Ausbildungsmesse vocatium, die am 18. + 19.6. in den Holstenhallen in Neumünster stattfindet.“

Die Agentur für Arbeit ist dort zweifach vertreten: Zum einen bietet sie Tipps und Kontaktmöglichkeiten zu Fragen rund um die berufliche Orientierung, Ausbildung und Studium. Zum an-deren ist sie als Arbeitgeberin vor Ort und stellt die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bei der Bundesagentur für Arbeit vor. Termine für die Berufsberatung gibt es telefonisch unter 0800 4 5555 00 (Der Anruf ist gebührenfrei.). Auf Wunsch kann auch ein Termin für eine Videoberatung vereinbart werden. Auf https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neumuenster/online-angebote-fuer-arbeitnehmer-mwd steht, wie es geht.

An die Unternehmen gewandt appelliert Sauck, in ihrem Engagement für die betriebliche Ausbildung nicht nachzulassen. „Auch für Sie als Personalverantwortliche lohnt sich die Teilnahme an Ausbildungs- oder Berufsorientierungsmessen. Sie bieten, gerade wenn Sie auch Ihre Nachwuchskräfte mitbringen, einen direkten und unkomplizierten Kontakt auf Augenhöhe mit potentiellen Bewerbern und Bewerberinnen. Wer eigene Fachkräfte ausbildet, macht sich unabhängig vom Arbeitsmarkt, bleibt wettbewerbsfähig und bindet geeignetes Personal langfristig“, so Sauck.

Für Fragen zum Bewerberpotential steht Unternehmen der gAG-S zur Verfügung - Kontakt telefonisch unter: 0800 4 5555 20 (Der Anruf ist gebührenfrei.).

In der Stadt Neumünster

• sind im Mai 3.735 Menschen arbeitslos gemeldet – 39 mehr als im April (plus 1,1 Prozent) und 21 weniger als vor einem Jahr (minus 0,6 Prozent),

• beträgt die Arbeitslosenquote im Mai 8,4 Prozent, wie auch schon im April. Vor einem Jahr lag sie bei 8,5 Prozent.

• wurden dem gAG-S im Mai 142 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet –43 weniger als im April (minus 23,2 Prozent) und 30 weniger als vor einem Jahr (minus 17,4 Prozent).