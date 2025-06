Veröffentlicht am 19.06.2025

Neumünster. Für die künftige Entwicklung eines Wohnungsmarkt-Konzeptes befragt die Stadt Neumünster ihre Bürger zur Wohnsituation, zu Umzugs- und Wohnwünschen.

Die freiwillige und vertrauliche Befragung ist eine wichtige Grundlage für das künftige Wohnungsmarkt-Konzept, das die Stadt Neumünster zurzeit erarbeitet. In dessen Rahmen erfragt sie die aktuelle Wohnsituation, Umzugs- und Wohnwünsche sowie Hemmnisse bei der Wohnungssuche.

Das Wohnungsmarkt-Konzept wird durch die veränderten Begebenheiten auf dem Wohnungsmarkt und in der Stadt notwendig: Die Bevölkerung wird älter, die Haushalte werden kleiner und die Nachfrage nach Wohnraum und Infrastrukturen ändert sich. Mit dem Wohnungsmarkt-Konzept wird eine wohnungspolitische Strategie erarbeitet, die sich unter anderem mit Themen wie dem Neubau von Wohnungen, bezahlbaren Wohnraum, einem qualitativen Wohnumfeld sowie Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt befasst.

Gut 10.000 Haushalte, die per Zufallsstichprobe ausgewählt wurden, werden gebeten, an der Befragung teilzunehmen. Das ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung aus Hamburg führt die Befragung durch und erarbeitet das Wohnungsmarkt-Konzept für die Stadt Neumünster. Um ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten, ist es wichtig, dass möglichst viele der angeschriebenen Haushalte an der Befragung teilnehmen.

Die ausgewählten Haushalte können über die Internetseite des Büros ALP https://www.alp-institut.de bzw. über einen QR-Code, der der postalischen Befragung beigefügt ist, mit einem persönlichen Zugangsschlüssel online teilnehmen.

Die mit der Befragung gewonnenen Ergebnisse und Daten werden nach den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen erfasst und vertraulich behandelt. Die Befragung erfolgt freiwillig und anonym.