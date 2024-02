Veröffentlicht am 08.02.2024

Neumünster (em) Der Popup Store „Dein Flecken“ am Kleinflecken 18 in Neumünster hat im vergangenen Jahr gut angefangen. Jetzt geht es nach einer Winterpause weiter. Ab dem 1. Februar gibt es dort wieder schöne Dinge für Haus und Garten, leckere Sachen und Kunsthandwerk. Der Store ist sozial, regional und nachhaltig.

Gefördert wird das Projekt im Rahmen des Leerstandsmanagements durch das Land Schleswig-Holstein, die Koordination liegt in den Händen der Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH. Leerstandsmanager Markus Metzler bewertet den Popup Store „Dein Flecken“ schon nach den ersten Monaten als vollen Erfolg: „Die guten Verkaufszahlen und bis zu 85 Kunden pro Tag bestätigen, dass die Bürger Neumünsters die Produkte annehmen und die Idee dahinter wertschätzen.“

Im Popup Store am Kleinflecken in Neumünster präsentieren Kleingewerbetreibende, Werkstätten der Lebenshilfewerk Neumünster GmbH und befreundete Werkstätten für Menschen mit Behinderung ihre Produkte. Neu dabei sind Britta Engels mit Textilien, Florian Manke mit Holzunikaten sowie die Künstlerinnen Christa Landig und Barbara Schael aus Neumünster und Künstler Timo Milke aus Kiel. Interessierte sind weiterhin willkommen, sich über die Konditionen zu informieren.

Das Lebenshilfewerk startet mit einer Kunstaktion zur Eröffnung: Besucher können am 2. Februar von 12 bis 18 Uhr und am 3. Februar von 10 bis 14 Uhr individuelle Pizza-T-Shirts drucken. Kieler Künstler Timo Milke leitet die Aktion, bei der die T-Shirts in verschiedenen Größen vor Ort bedruckt werden. Die selbstbelegten P-Shirts sollen auch im Laden verfügbar sein.

Der Popup Store ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Es ist nur Barzahlung möglich.