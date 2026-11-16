Veröffentlicht am 16.11.2026

Neumünster. Wie lassen sich Erwerbstätigkeit und Rente miteinander verbinden? Darum geht es in einer Online-Infoveranstaltung am Dienstag, 17. November 2026, von 10 bis 11.30 Uhr. Unter dem Titel „Rente und Arbeiten – das neue Nebeneinander“ geben die Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH, die IHK zu Kiel (Geschäftsstelle Neumünster), der Unternehmensverband Mittelholstein e. V. und die Kreishandwerkerschaft Mittelholstein einen Überblick über die aktuellen Regelungen.

Hintergrund ist der zunehmende Fachkräftemangel. Der Gesetzgeber hat bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, um ein längeres Arbeiten attraktiver zu machen. Referent Klaus Decker vom Industrie-Pensions-Verein e. V., einem Partner von BDI und BDA, erläutert unter anderem:

die verschiedenen Rentenarten der gesetzlichen Rentenversicherung

die Grundzüge des Flexirentengesetzes

die gesetzliche und tarifliche Altersteilzeit

das Lebensarbeitszeit- bzw. Zeitwertkonto

die Aktivrente

Aktuelles zur betrieblichen Altersversorgung

Die Teilnahme erfolgt online. Nach der Anmeldung erhalten Interessierte den Zugangslink per E-Mail.

Reihe wird 2027 fortgesetzt Mit Klaus Decker als Referent geht die Veranstaltungsreihe im kommenden Jahr weiter: Am 21. Januar 2027 um 10 Uhr steht online das Thema „Betriebliche Altersvorsorge / Geschäftsführerversorgung“ auf dem Programm. Am 16. Juni 2027 folgt um 17 Uhr eine Präsenzveranstaltung im Rahmen der Reihe „Krisen. Katastrophen. Konflikte.“ – das Thema wird noch bekannt gegeben.