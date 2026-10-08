Veröffentlicht am 08.10.2026

Neumünster. Wie lässt sich Recruiting smarter gestalten, ohne dass der Faktor Mensch auf der Strecke bleibt? Der Fachkräftemangel ist für viele Unternehmen in der Region längst kein abstraktes Problem mehr. Stellen bleiben unbesetzt, Bewerbungsverfahren ziehen sich, und die Suche nach passenden Kandidat*innen kostet Zeit, die im operativen Geschäft fehlt. Künstliche Intelligenz bietet hier konkrete Ansätze – jenseits des Hypes.

Forschung statt Buzzwords

Prof. Dr. Stephan Schneider von der HAW Kiel gibt in seinem Vortrag am 12.November im LOG-IN einen Einblick in die KI-gestützte Steuerung des Bewerbungsprozesses. Er leitet das Forschungsprojekt „Künstliche Intelligenz am Arbeitsmarkt". Dort ist ein modulares KI-System entstanden, das zentrale Stationen des HR-Lifecycles abdeckt:

Orientierung auf Basis von Profilen

auf Basis von Profilen Erkennung von Qualifikationen

Matching von Stellen und Kandidat*innen

von Stellen und Kandidat*innen Personalentwicklung mit messbaren Entwicklungspfaden

Im Impulsvortrag gibt Prof. Schneider einen sachlichen Einblick in die Möglichkeiten und Grenzen dieser Technologie. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Frage, warum nachvollziehbare, transparente Erklärungen von KI-Ergebnissen für eine verlässliche Qualitätssicherung im HR-Bereich so wichtig sind.

Live erleben, mit Ihren eigenen Beispielen

Im zweiten Teil wird die zugehörige KI-Webplattform live demonstriert. Teilnehmer sind eingeladen, eigene Stellenanzeigen oder anonymisierte bzw. fiktive Bewerbungsunterlagen mitzubringen und den Prozess anhand konkreter Beispiele nachzuvollziehen. So wird aus Theorie ein Eindruck, der direkt in den Betrieb mitgenommen werden kann.

Die Veranstaltung richtet sich an Geschäftsführer*innen und HR-Verantwortliche aus Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung, die Recruiting und Personalentwicklung smarter gestalten wollen. Vorkenntnisse zu KI sind nicht nötig.

Vom Stelleprofil zum Match – KI-gestützte Steuerung des Bewerbungsprozesses Referent: Prof. Stephan Schneider (HAW Kiel) Donnerstag, 12. November 2026 17:00 – 18:30 Uhr LOG-IN Gründerzentrum Neumünster, Konferenzraum 4.2

Teilnahme: Kostenfrei

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